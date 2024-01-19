ГОРОСКОП НА 19 ЯНВАРЯ ⟩ Трудный день для влюбленных Близнецов, Водолеев ждут приятные неожиданности

Лев

Не стоит рассчитывать на то, что этот день принесет вам легкие удачи и победы. Тенденции неоднозначны, а ваши поступки далеко не всегда можно назвать обдуманными и уместными. Особая осторожность требуется при решении финансовых вопросов. Соблазн потратить большую сумму на хорошую, но совершенно не нужную вам вещь, очень велик – сопротивляйтесь ему, иначе придется жалеть о своей расточительности.

Настало время навести порядок в личной жизни; для некоторых представителей это значит – отказаться от отношений, давно утративших искренность и подлинную глубину. В других случаях речь идет о том, чтобы понять истинную природу своих чувств к человеку, которого вы привыкли считать просто другом.

Дева

Трудный день – забот и проблем много, времени же маловато. Велик соблазн переложить свои обязанности на чужие плечи, отстраниться от дел и забыть обо всем; прежде, чем поступить так, стоит убедиться в том, что ваши помощники, добровольные или нет, сделают все от них зависящее, чтобы не навредить делу. Некоторых представителей знака посетит оригинальная идея, которая, будучи воплощенной в жизнь, существенно изменит ситуацию к лучшему.

Нелегко дается общение с любимым человеком, споры и разногласия многочисленны, часто имеют серьезные последствия. Важна осторожность в поездках, правильная оценка своих сил и возможностей. Общение с родственниками и друзьями поднимет равновесие.

Весы