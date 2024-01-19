ГОРОСКОП НА 19 ЯНВАРЯ ⟩ Трудный день для влюбленных Близнецов, Водолеев ждут приятные неожиданности

За новые дела нужно браться очень осторожно, а непроверенную информацию даже к сведению лучше не принимать. В этот день многие стремятся защитить собственные интересы, абсолютно не заботясь о том, как это скажется на окружающих; в ход идут и интриги, и силовые методы. Однако результат подобных действий будет весьма скромным. Правильная тактика – не обострять противоречий, стараться прийти к компромиссу и по возможности объективно оценивать и себя и других, пишет Дворец.
Финансовые и имущественные вопросы стоят очень остро, и это является причиной споров между членами семьи, разлада в отношениях. Есть шанс избежать конфликтов, найдя неожиданное решение проблемы или достаточно веский повод для того, чтобы отложить все обсуждения. Звезды благосклонны к влюбленным, которые сегодня будут чувствовать себя вполне комфортно. Однако придется принимать важные решения, и делать это нужно самостоятельно, правильно оценивая свои силы, а не рассчитывая на безусловную поддержку небесных тел.
Овен
Тенденции противоречивы. Перед вами стоят важные и интересные задачи, но порой кажется, что сил для их решения у вас слишком мало. Сейчас нельзя поддаваться унынию и мрачному настроению; да, ваш оптимизм не столь несокрушим, как обычно, но оснований терять уверенность в своих силах нет. Возможны финансовые трудности, неудачные покупки, но и здесь негативные тенденции не столь сильны, чтобы нужно было говорить о возможности настоящей катастрофы.
В личной сфере ситуация более благоприятна, стабильна и проста. У вас нет поводов для беспокойства, зато есть возможность изменить что-то к лучшему, оставить в прошлом проблемы и собственные заблуждения, которые заставляли страдать.
Телец
День, когда нужно противостоять соблазнам и сохранять верность ранее составленным планам, сколь бы сильным ни было искушение от них отказаться ради чего-то увлекательного и интересного. Появляется возможность заручиться поддержкой влиятельных лиц, завоевать определенный авторитет, заслужить уважение высокопоставленных особ. В ваших силах не только исправить собственные ошибки, которые были допущены ранее, но и помочь окружающим расстаться с некоторыми заблуждениями на ваш счет.
Стоит уделить внимание личной жизни и домашним делам. Близкие ждут от вас многого, но и вы весьма требовательны, так что обижаться не на что. День не подходит для поездок и активных развлечений, зато обещает удачу в экспериментах с имиджем.
Близнецы
День будет трудным для влюбленных, а также тех, кто чувствителен к влиянию посторонних и раним. Очень важно защитить себя от влияния негативно настроенных людей, избегать встреч с теми, кто может навредить вам. Стоит насторожиться, если у вас есть секреты – существует опасность, что кто-то распространит информацию, которую вы предпочли бы скрыть. Возможны финансовые трудности, поездки потребуют значительных расходов.
Некоторое снижение жизненного потенциала отразится не столько на самочувствии, сколько на настроении. Любая мелочь может лишить вас душевного равновесия. Активные и деятельные Близнецы смогут изменить ситуацию, сосредоточившись на работе – азартное преодоление профессиональных трудностей настроит вас на оптимистический лад.
Рак
Сильно влияние положительных тенденций в профессиональной сфере, но на состоянии финансовых дел это, увы, пока никак не отражается. Однако чувство, что цель скорее будет достигнута, оказывает поистине окрыляющее действие, помогая быстрее двигаться вперед, преодолевать все преграды. Недоброжелатели могут завидовать вашим успехам, но вряд ли решатся встать у вас на пути.
Несколько сложнее ситуация в личных отношениях. Не допускайте никаких проявлений недоверия, ревности, неискренности. Не скрывайте свои подлинные желания и стремления за намеками и недоговоренностями. Легкое увлечение может иметь серьезные последствия, будьте аккуратны.
Лев
Не стоит рассчитывать на то, что этот день принесет вам легкие удачи и победы. Тенденции неоднозначны, а ваши поступки далеко не всегда можно назвать обдуманными и уместными. Особая осторожность требуется при решении финансовых вопросов. Соблазн потратить большую сумму на хорошую, но совершенно не нужную вам вещь, очень велик – сопротивляйтесь ему, иначе придется жалеть о своей расточительности.
Настало время навести порядок в личной жизни; для некоторых представителей это значит – отказаться от отношений, давно утративших искренность и подлинную глубину. В других случаях речь идет о том, чтобы понять истинную природу своих чувств к человеку, которого вы привыкли считать просто другом.
Дева
Трудный день – забот и проблем много, времени же маловато. Велик соблазн переложить свои обязанности на чужие плечи, отстраниться от дел и забыть обо всем; прежде, чем поступить так, стоит убедиться в том, что ваши помощники, добровольные или нет, сделают все от них зависящее, чтобы не навредить делу. Некоторых представителей знака посетит оригинальная идея, которая, будучи воплощенной в жизнь, существенно изменит ситуацию к лучшему.
Нелегко дается общение с любимым человеком, споры и разногласия многочисленны, часто имеют серьезные последствия. Важна осторожность в поездках, правильная оценка своих сил и возможностей. Общение с родственниками и друзьями поднимет равновесие.
Весы
Умение ладить с людьми сегодня, увы, вам изменит. То ли окружающие совершенно невыносимы, то ли вашему ангельскому терпению пришел конец, но ссоры возникают из-за совершенных пустяков и быстро превращаются в настоящие конфликты. Обостряются противоречия в отношениях с деловыми партнерами, да и близкие люди заставляют сильно переживать. Дополняют картину многочисленные наставления и непрошеные советы родственников.
В поисках способа порадовать себя избегайте излишних расходов – финансовая ситуация не вполне благоприятна. Вам полезны прогулки по живописным местам, хорошая музыка и умные книги, а также общение с людьми, которые щедро делятся хорошими идеями.
Скорпион
Стремление развлекаться и получать удовольствие от жизни руководит едва ли не всеми вашими поступками. Но, вот обидный парадокс, чем больше вы стараетесь поднять настроение себе и другим, тем хуже оказывается результат. А потому не старайтесь навязывать окружающим свои идеи и избегайте любого давления – стоит положиться на судьбу и звезды сами позаботятся о том, чтобы дела пошли на лад.
В профессиональной сфере речь может идти о получении заслуженного вознаграждения, но никак не о подарках или легких победах. Рассудительность и здравый смысл помогут наладить отношения с любимым человеком. Вы поступите мудро, если не станете делать поспешных выводов, даже получив неприятную информацию.
Стрелец
Вполне удачный с профессиональной точки зрения день для тех, кто умеет работать самостоятельно и не ждет, пока все проблемы будут решены другими. Имеет место некоторое снижение жизненного потенциала, следствием чего являются раздражительность, неуступчивость, проявления агрессии. Сослуживцам и деловым партнерам остается лишь терпеливо мириться с этим – ведь вы щедро делитесь с ними замечательными идеями, неутомимо трудитесь на благо общего дела.
Несколько сложнее ситуация в личных отношениях: пока вы не уверены в своих желаниях и стремлениях, но ни при каких условиях не хотите делать того, чего ждут от вас окружающие. Причина конфликтов никак нельзя считать объективной – просто споры и дискуссии почему-то доставляют вам своеобразное удовольствие. Малая толика миролюбия значительно изменит ситуацию к лучшему.
Козерог
Несмотря на влияние негативных тенденций вы не сдаетесь, и можно не сомневаться, что результат ваших усилий не разочарует. Вполне благоприятен этот день для решения профессиональных проблем, воплощения в жизнь творческих замыслов. Можно строить планы и реализовывать их, не боясь пробовать свои силы в новой сфере. Не всегда окружающие будут понимать вас с полуслова, но, терпеливо и спокойно отстаивая свои взгляды, вы найдете немало единомышленников.
Это неплохой день для светских развлечений, посещения увеселительных заведений в компании старых друзей. Однако не забывайте уделять внимание и любимому человеку, чтобы не омрачать ваши отношения ревностью и обидами.
Водолей
Вас ждут как приятные неожиданности, так и сюрпризы, без которых вы вполне могли бы обойтись. Жизненный потенциал высок, что помогает в преодолении препятствий и решении проблем; неплохо было бы также не обижаться на то, что окружающие не торопятся оказывать вам помощь. Поможет провести этот день с пользой заранее составленный план действий, и чем более подробным он будет, тем лучше.
А вот в личной жизни, напротив, важно уметь импровизировать – здесь события будут развиваться совсем не так, как вы ожидали. Не все поступки любимого человека вы сможете одобрить, но и осуждать их, не разобравшись в причинах, нельзя. Будьте миролюбивы – это именно то, что поможет справиться с негативными тенденциями.
Рыбы
Важный день для многих Рыб – он заставит задуматься о ранее совершенных поступках и правильно оценить их. Пришло время расставаться с заблуждениями, отказываться от стереотипов. Сейчас в вашей жизни начинается новый этап, и для того, чтобы он был успешным, необходима готовность к переменам. Негативные тенденции сильны в сфере финансов; кроме того, их влияние не лучшим образом скажется на поездках и запланированных развлечениях.
Личные отношения вполне гармоничны, здесь нет причин тревожиться и беспокоиться. Можно найти общий язык с близкими, поговорить по душам с любимым человеком; вы не только легко ладите с людьми, но и используете эту уникальную способность всем на благо.