НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ Михаил Лабковский едет в Таллинн с публичной консультацией

Почему тревожность – настоящий бич нашего времени? Дело в том, что наши предки жили в состоянии перманентной опасности. И эволюционно в нас заложены различные механизмы, позволяющие на эту опасность реагировать.⠀

При этом мы с вами сегодня находимся в абсолютно другой реальности, но пока так и не подстроились под нее. В большинстве случаев каждый день нам ничего не угрожает. Мы не убегаем от хищников и не охотимся на животных физически, чтобы себя прокормить.

Но наша психика оказалась к этому не готова и реагирует напряжением, которое накапливается и обретает форму перманентной тревожности. А в крайних случаях – генерализированного тревожного расстройства.

В чем мы размещаем свою тревожность? В страхе за близких, в опасениях по поводу здоровья, в беспокойстве о деньгах. При этом сама эмоция тревоги не соизмерима с ее источником: например, если у вас сегодня вдруг закончится зарплата, вы же знаете, что с голоду не помрете. Но степень тревоги подчас схожа с той, что могла быть у человека на пороге голодной смерти.

Иной сценарий – рационализация тревоги в более глобальных вопросах: вина, сожаление, ощущение непонятного будущего. Обо всем этом мы будем говорить с вами 3 февраля в 18:00 в Таллинне. Тема публичной консультации: «Неоправданные ожидания. Страхи, тревожность и чувство вины».

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