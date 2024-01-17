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ВИДЕО ⟩ Возможно только в Таллинне! Горячий эстонский мужчина вышел на пробежку на морозе в один шортах

Limon.ee
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Фото: Скриншот видео.

В Таллинне семь градусов мороза, но это не для всех повод утеплиться! В самом центре столицы на перекресте Нарвского шоссе и улицы Петроолеуми взору жителей и гостей города открылась очень необычная картина - мужчина, занимающийся бегом в одних шортах.

Проезжающие в автомобилях мимо спортсмена люди явно в недоумении, ведь они прячутся от январского мороза в машинах с подогревом сидений, но эстонского викинга это точно не смущает!

Смотрите видео!

В декабре 2022 года мы уже писали о подобном случае, когда пятничным вечером молодой человек в шортах и футболке разгуливал по центру Таллинна.

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