ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ У эстонского предпринимателя Урмаса Сыырумаа и его молодой возлюбленной родился первенец

О беременности Алисы Мелик (26 лет), возлюбленной Урмаса Сыырумаа (62 года), стало известно в сентябре, когда пара праздновала день рождения Янека Мэгга в церкви Нигулисте.

Однако впервые они появились вместе на публике в мае 2022 года, когда в концертном зале Alexela прошла вечеринка по случаю 60-летия Сыурумаа.

Urmas Sõõrumaa ja Alisa Melik Janek Mäggi sünnipäeval Фото: Raul Mee

Кroonika пишет, что седьмого января у пары родился первый ребенок, девочка по имени София Алайя.

«Благодаря поддержке Урмаса я чувствую себя очень хорошо. Я очень рада", – сообщает Алиса Крунике.

В прошлогодней программе «Ночной гость» Алиса охарактеризовала Урмаса как разностороннего человека, умеющего любить и заботиться. «Он открыт и умен в отношении жизни. Может научить меня вещам, которых я не испытывала ранее. Возможно, это засчет разницы в возрасте», – сказала Алиса.

Алиса родилась в Лондоне, но выросла в Таллинне, работала аранжировщиком цветов.