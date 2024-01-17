ГОРОСКОП НА 17 ЯНВАРЯ ⟩ Звезды сегодня на стороне Рыб, а Раков события дня заставят поволноваться

Полезен спокойный отдых на природе, удачными будут небольшие вечеринки в узком кругу, короткие поездки. Неожиданные визиты гостей принесут беспокойство, но окажутся весьма полезными.
Этот день хорошо подходит для любого общения, легко находят общий язык как близкие, так и мало знакомые друг с другом люди. У влюбленных есть шанс справиться с трудностями и проблемами, объединив усилия для решения актуальных задач. Родственные отношения обретают новые грани, оставляя в прошлом противостояния и конфликты недавнего прошлого. В этот день можно обсуждать финансовые и имущественные проблемы, заключать сделки, приобретать ценные вещи и делать подарки.
Овен
Позитивные тенденции сильны, неподвластно им лишь ваше настроение. Трудно радоваться жизни, когда раздражает каждая мелочь, а взаимопонимание с близкими кажется недостижимым. Сегодня ваш перфекционизм поистине безграничен, что и порождает многие проблемы. Самое время вспомнить о пользе компромиссов, а также разделить все стоящие перед вами задачи на действительно важные и второстепенные.
Романтические отношения сложатся неплохо, если вы проявите сдержанность и способность контролировать раздражение: слишком эмоциональная реакция на неблагоприятные обстоятельства может стать причиной длительного конфликта.
Телец
День будет весьма приятным, ваши планы удастся воплотить в жизнь, могут исполниться давние желания. Можно нарушить привычный ход вещей, испытать новое эмоции, попробовать свои силы в новой, неизученной сфере. Порадуют встречи с друзьями, беседы с родственниками; это день взаимной поддержки, уважения и заботы. Очень хорошо сложатся поездки, близкие люди станут отличными компаньонами.
Романтическое свидание запомнится надолго, если вы дадите волю фантазии. Оригинальные, даже экстравагантные поступки вполне оправданы; творческие порывы принесут поистине замечательные плоды.
Близнецы
Ваши поступки оправданны, а решения верны – оставьте сомнения и идите к цели. Препятствия, возникающие на пути, вполне преодолимы, к тому же есть шанс найти помощников и единомышленников, собрать прекрасную команду людей, объединенных общими интересами. Сегодня вы на удивление терпеливы, что заметно облегчит контакты с родственниками, не разделяющими вашей точки зрения на многие вопросы.
Не бойтесь досадить любимому человеку своим излишним вниманием и неумеренной заботой; любые проявления ваших чувств будут поняты и оценены правильно. Очень удачный день для пополнения гардероба, приобретения косметики, посещения салона красоты.
Рак
День пройдет хорошо, хотя порой его события будут заставлять вас волноваться и терять терпение. Не стоит беспокоиться о делах, которые вы поручили другим, себе же стоит найти увлекательное и интересное занятие, желательно - связанное с разъездами и требующее пребывания на свежем воздухе. Интуиция поможет избежать неприятных ситуаций, контактов с раздражающими вас людьми.
Не стоит искать тайного смысла в словах любимого человека, вообще следует избегать любых попыток усложнить свои отношения с окружающими. Не бойтесь задавать прямые вопросы, избегайте намеков и недомолвок. Можно решиться на романтическое признание – оно будет встречено благосклонно.
Лев
Высокий жизненный тонус обещает вам отличное самочувствие, прекрасный внешний вид и неплохое настроение. Вы полны энергии и наверняка направите ее в нужное русло, если прислушаетесь к советам опытных людей. Прекрасный день для общения со старшими родственниками, а также влиятельными особами. Можно также заняться исправлением совершенных ошибок или доведением до логического конца ранее начатых дел.
Вы наверняка блеснете на любой вечеринке, получите массу удовольствия от общения со старыми и новыми знакомыми. Романтические увлечения также не исключены, но носят они в основном характер поверхностный, а порой и откровенно легкомысленный. Для стабильных пар этот день будет очень приятным.
Дева
С течением дня улучшаются настроение и самочувствие, приходит все больше интересных идей, реализация которых оказывается увлекательным и приятным занятием. Общение с друзьями окажется не только интересным, но и полезным – есть шанс вовремя получить важную информацию, договориться о совместной работе. Благоприятная финансовая картина позволяет спокойно делать запланированные покупки.
Отношения с близкими людьми становятся более теплыми и доверительными, можно поделиться своими проблемами, обсудить планы на будущее. Разговор с любимым человеком откроет вам новые грани его характера, усилит взаимные чувства. Порадуйте детей маленькими подарками, а представителям старшего поколения не отказывайте в помощи.
Весы
Вы слишком много сил отдаете решению придуманных проблем и преодолению препятствий, которые на самом деле не заслуживают внимания. Постарайтесь изменить свой подход к привычным делам; сегодня можно найти людей, которые разделят с вами ваши обязанности и заботы. Вам свойственен творческий подход к жизни, стремление осознать подлинную подоплеку любого события; в то же время вы более обычного обидчивы, и всерьез расстраиваетесь из-за иронических замечаний близких.
Хорошо сложатся отношения юных влюбленных. Стабильным парам не повредит смена обстановки. Удачно пройдут любые светские мероприятия – от официальных торжеств, до импровизированных вечеринок.
Скорпион
Много новых возможностей откроется перед Скорпионами, и не всем представителям этого знака будет просто сделать правильный выбор. Не стоит отказываться от идей, воплощение которых в жизнь кажется делом сложным и утомительным: время покажет, что ваши опасения были напрасными, а результат оправдает все усилия. Прекрасные впечатления оставит активный отдых.
Общение с близкими людьми не лишено неприятных моментов, но конфликтов вам наверняка удастся избежать. Не сопротивляйтесь переменам, происходящим в вашей душе; когда одни привязанности остаются в прошлом, а другие стремительно обретают силу, бороться с этим бесполезно.
Стрелец
День очень неплох, но сегодня вам может изменить обычная целеустремленность, а это значит, что лучше не браться за дела, которые могут отнять много времени, потребовать значительных усилий. С несложными задачами, не требующими немедленного решения, вы справитесь быстро; помощь близким также не покажется утомительным занятием. Вероятно появление интересов к сферам жизни, которые ранее оставляли вас совершенно равнодушным; растет стремление к получению новых знаний, полезного опыта.
Следует прислушиваться к советам людей, которым свойственны осторожность, сдержанность и расчетливость. Даже в личных отношениях ситуация значительно улучшится, если вы проявите хладнокровие и примете во внимание доводы логики.
Козерог
День обещает много интересного, приятные события, подарки и сюрпризы, замечательный отдых, а также внимание представителей противоположного пола. Это день обновления чувств, появления новых интересов и целей, отказа от заблуждений, которые мешали быть по-настоящему счастливым. Можно обсуждать профессиональные вопросы и заключать предварительные договоренности о сотрудничестве, вас наверняка посетят интересные идеи, обещающие скорое улучшение материального положения.
Напомнят о себе старые знакомые, давние друзья. Однако это не подходящий день для того, чтобы пытаться вдохнуть новую жизнь в разрушенные романтические отношения. Не следует и проявлять излишней инициативы в этой сфере.
Водолей
Прекрасный день для влюбленных, а также тех, кто занят решением личных проблем и налаживанием отношений в семье. Сегодня свойственные вам искренность и умение сопереживать не оставят равнодушными близких, появится возможность сделать отношения с дорогими людьми более доверительными, теплыми. Ошибкой будет пытаться во что бы то ни стало исполнить чужие желания; достаточно быть собой, чтобы вас поняли правильно.
Хотя жизненный потенциал находится на высоком уровне, утомительные занятия и тяжелая работа нежелательны. Не стоит также злоупотреблять спиртным и тяжелой пищей.
Рыбы
День сулит много хорошего. Не удивляйтесь приятным неожиданностям, удачному стечению обстоятельств – просто пользуйтесь тем, что звезды сегодня на вашей стороне. Возможно улучшение финансового положения, получение дорогих подарков. Кроме того, могут напомнить о себе бывшие коллеги и деловые партнеры, сделать весьма выгодные предложения.
Очень приятным и полезным будет общения. Не отказывайтесь от посещения многолюдных мероприятий, активного отдыха, занятий спортом. Интерес к вам представителей противоположного пола будет весьма высок; одиноких Рыб ожидают интересные знакомства, влюбленным же не стоит давать своему избраннику повода для ревности.