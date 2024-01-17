ГОРОСКОП НА 17 ЯНВАРЯ ⟩ Звезды сегодня на стороне Рыб, а Раков события дня заставят поволноваться

Скорпион

Много новых возможностей откроется перед Скорпионами, и не всем представителям этого знака будет просто сделать правильный выбор. Не стоит отказываться от идей, воплощение которых в жизнь кажется делом сложным и утомительным: время покажет, что ваши опасения были напрасными, а результат оправдает все усилия. Прекрасные впечатления оставит активный отдых.

Общение с близкими людьми не лишено неприятных моментов, но конфликтов вам наверняка удастся избежать. Не сопротивляйтесь переменам, происходящим в вашей душе; когда одни привязанности остаются в прошлом, а другие стремительно обретают силу, бороться с этим бесполезно.

Стрелец

День очень неплох, но сегодня вам может изменить обычная целеустремленность, а это значит, что лучше не браться за дела, которые могут отнять много времени, потребовать значительных усилий. С несложными задачами, не требующими немедленного решения, вы справитесь быстро; помощь близким также не покажется утомительным занятием. Вероятно появление интересов к сферам жизни, которые ранее оставляли вас совершенно равнодушным; растет стремление к получению новых знаний, полезного опыта.

Следует прислушиваться к советам людей, которым свойственны осторожность, сдержанность и расчетливость. Даже в личных отношениях ситуация значительно улучшится, если вы проявите хладнокровие и примете во внимание доводы логики.

Козерог