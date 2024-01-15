В тихом поселке Моосте (Пыльвамаа) в один майский день 2023 года знакомство двух мужчин приняло смертельный оборот. Мужчины, которых нельзя было назвать настоящими друзьями, часто пили вместе водку, а потом говорили друг другу гадости.
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«НЕМНОГО СОЖАЛЕЮ!» ⟩ Житель Эстонни, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, насмерть забил своего знакомого
В мае 2023 года в поселке Моосте (Пыльвамаа) произошла жуткая резня: выпивший алкоголь мужчина до смерти забил своего давнего знакомого, мирно сидевшего в кресле. В преступлении был обвинен Пеэтер Шмутов, которого признали виновным и приговорили к 11 годам тюремного заключения. В зале суда присутствовала и сводная сестра убитого. «Он работал трактористом, был порядочным, ходил на работу, но с какого-то момента его жизнь пошла под откос», - рассказала она Elu24, вспоминая своего сводного брата.