ГОРОСКОП НА 16 ЯНВАРЯ ⟩ У Овнов возможны профессиональные трудности, а у Львов – сложности в общении с руководством и партнерами

Дева

Достаточно сложный день. Трудно найти общий язык с окружающими, даже люди, которых вы давно знаете, ведут себя непредсказуемо и странно. Старайтесь быть терпеливым и не слишком опекайте тех, кто оказывается рядом; от ваших поступков и высказываний зависит, как будут складываться отношения в рабочем коллективе и в семье. День удачен с финансовой точки зрения, возможно увеличение доходов, получение средств для реализации давних идей.

Нежелательны поездки. Вам свойственна раздражительность, любые недоразумения и просто неожиданные события будут выводить из равновесия. Участие в многолюдных мероприятиях окажется утомительным и обременительным делом.

Весы

Этот день хорош для романтических свиданий, общения с любимым человеком, признания в своих чувствах. Не исключены знакомства и новые увлечения, однако следует иметь в виду, что первое впечатление может оказаться обманчивым, и не торопить события. Позитивные тенденции сильны также в сфере финансов; можно рассчитывать на денежные поступления и подарки.

Жизненный потенциал снижен, стоит позаботиться о здоровье, отказаться от утомительных занятий, тяжелого физического труда. Держите членов семьи в курсе своих планов и намерений, это позволит избежать многих конфликтов.

Скорпион