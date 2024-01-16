ГОРОСКОП НА 15 ЯНВАРЯ ⟩ У Овнов возможны профессиональные трудности, а у Львов – сложности в общении с руководством и партнерами

В семье складываются непростые отношения, назревают проблемы, решение которых потребует немало времени и сил. Стремитесь к тому, чтобы не усугублять и без того непростую ситуацию в личной сфере, не создавать трудностей для близких и не давать им повода для упреков.

Стрелец

Сегодня вас наверняка порадуют члены семьи, появится возможность решить многие домашние проблемы. В профессиональной сфере ситуация не столь благоприятна: возникает слишком много проблем, решить которые в одиночку трудно, а найти единомышленников не представляется возможным. Финансовые поступления будут несколько меньше, чем ожидалось; при этом можно не сомневаться, что вы грамотно распорядитесь полученными деньгами.

Влюбленных ждет сложный день, в особенности трудно придется тем, чьи отношения еще не проверены временем. Нежелательны поездки, тесные контакты с иностранцами. Слишком активное участие в увеселительных мероприятиях может не лучшим образом отразиться на вашем здоровье.

Козерог

Неблагоприятные тенденции достаточно сильны, однако вам по силам противостоять им. Нежелательно торопиться при принятии решений, руководствоваться сиюминутными соображениями или советами сомнительных особ. Вы слишком доверчивы, что может оказаться на руку недоброжелателям, и склонны к авантюрам; последнее может спровоцировать финансовые проблемы.

Уделите внимание укреплению профессионального авторитета, используйте все возможности для получения полезной информации. Отношения с близкими нестабильны, ситуация в семье складывается противоречивая. Вам пойдет на пользу смена обстановки.

Водолей