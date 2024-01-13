ВИДЕО ⟩ Известная украинская актриса похвасталась точено фигурой во время отдыха

Украинская актриса Наталка Денисенко вместе с пятилетним сыном Андреем отправились в Карпаты. Звезда показала, как отдыхает в горах, пишет УНИАН.
Артистка на своей странице в Instagram поделилась, как продлила зимние каникулы в селе Яблуница Ивано-Франковской области. По ее словам, ей очень понравился комплекс, который она выбрала.
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Звезда попарилась в бане, посидела в чане под открытым небом, а также полакомилась местной кухней. Кроме того, Денисенко похвасталась точеной фигурой, надев золотистое бикини.