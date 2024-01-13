Сб, 13.01.2024
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ВИДЕО ⟩ Известная украинская актриса похвасталась точено фигурой во время отдыха

Limon.ee
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Девушка. Снимок иллюстративный.
Девушка. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitry Tkachuk/Shutterstock

Украинская актриса Наталка Денисенко вместе с пятилетним сыном Андреем отправились в Карпаты. Звезда показала, как отдыхает в горах, пишет УНИАН.

Артистка на своей странице в Instagram поделилась, как продлила зимние каникулы в селе Яблуница Ивано-Франковской области. По ее словам, ей очень понравился комплекс, который она выбрала.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

Звезда попарилась в бане, посидела в чане под открытым небом, а также полакомилась местной кухней. Кроме того, Денисенко похвасталась точеной фигурой, надев золотистое бикини.

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