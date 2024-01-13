ГОРОСКОП НА 13 ЯНВАРЯ ⟩ Профессиональные победы у Тельцов маловероятны, а Весам стоит положиться на судьбу

Дева

Довольно беспокойный день: хлопот будет много, а времени на решение проблем – маловато. Тем не менее, можно добиться определенных успехов. Правда, для этого придется воспользоваться помощью старых знакомых или попросить о некоторых услугах деловых партнеров. Можно заключать сделки, однако делать покупки и вообще тратить деньги в этот день нежелательно.

Романтические отношения складываются непросто, возникает необходимость пересмотреть свои приоритеты, пойти на уступки. Вечером Девам представится возможность отлично отдохнуть в компании старых друзей, воплотив в жизнь интересные идеи.

Весы

День будет удачным, если вы не станете слишком торопиться и переживать по мелочам. Положитесь на судьбу – события будут развиваться наиболее благоприятным для вас образом, но для достижения поставленной цели стоит запастись терпением. Хороший день для проведения переговоров и любых встреч в неформальной обстановке, посещения презентаций, семинаров, курсов повышения квалификации.

Чрезвычайно сильно и влияние позитивных тенденций на сферу романтических отношений. Это подходящий день для свидания, признания в своих чувствах. Новые знакомства обещают много приятных эмоций и скорые перемены к лучшему.

Скорпион

Нежелательно заниматься решением финансовых вопросов, делать покупки. Велика вероятность ошибок в расчетах, заключения убыточных сделок. В решении деловых вопросов помогут коллеги и проверенные временем партнеры, новые знакомые выступят с предложениями, на которые стоит согласиться. Подходящий день для домашних дел, решения бытовых проблем.