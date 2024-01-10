Принц Гарри рассекретил их с братом тайный код, который можно использовать только во время тяжелейшего кризиса в отношениях

Стало известно, к примеру, что у Уильяма и Гарри есть свой «секретный код», который можно использовать только в случае тяжелейшей кризисной ситуации. Как передает издание Mirror, эту тайну раскрыл сам Гарри в собственных мемуарах, описывая один из конфликтных диалогов с братом, состоявшийся после его с Меган Маркл скандального интервью Опре Уинфри.

Вместе с Уильямом и отцом они обсуждали ситуацию лично, и в ходе этого разговора принц Уэльский по-настоящему вскипел. Он схватил Гарри за ворот, когда тот хотел уйти, и поклялся жизнью их мамы принцессы Дианы, что желает брату только счастья. «Он остановился. Я остановился. Папа остановился. Он использовал секретный код, универсальный пароль. С тех пор как мы были мальчиками, эти три слова можно было использовать только во времена крайнего кризиса», - писал Гарри в собственной книге.

После этого, если верить Гарри, братья обнялись и разошлись на положительной ноте, сказав друг другу о своих чувствах. Впрочем, как показывает время, хватило этого трогательного эпизода ненадолго. С тех пор воды утекло немало, а шок-фактов о королевской семье, которые раскрыли Меган Маркл и ее супруг, вылилось предостаточно, чтобы поставить в отношениях если не точку, то многоточие.

Остается надеяться, что подобного не случится между самыми младшими представителями королевской семьи - детьми Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Впрочем, судя по тому, что эти ребята просто обожают друг друга и постоянно проявляют заботу, им это не грозит.