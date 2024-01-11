ВИДЕО ⟩ «На арену выходит женщина!» Таролог из Эстонии сделала неожиданное предсказание о Путине

О тяжелой болезни президента России Владимира Путина ходит много слухов. Есть в таблоидах даже версия, что его с прошлой осени нет в живых, а перед российским народом появляется двойник. Что же Елена Варик увидела в своем раскладе?

«Через полтора месяца он будет принимать ряд очень важных решений, касающихся своей страны, России. Сам он думает, что будет праздновать победу. Какие-то решения через полтора месяца будут, очень важные решения, касаются и внешней политики, и внутренней», - говорит Елена Варик, глядя на карты.

Таролог Елена Варик. Фото: Konstantin Sednev

Таролог сама удивляется увиденному: в течение месяца (январь - начало февраля) мы что-то важное о Путине узнаем. «Опаньки, узнаем что-то важное о какой-то его женщине. Может быть, он тайно женился? Все говорят про Кабаеву, но тут другая женщина. К нему в соратники выходит молодая женщина воздушного знака: Водолей, Близнецы, Весы, она творческий человек. Она не простой человек, она из элитного класса», – считывает с карт таро Варик.

Смены власти в России в 2024 году Елена Варик не увидела. «2024 год – Путин останется при власти. Проблемы у него начнутся в начале 2025 года. Причем, самые большие конфликты будут связаны с деньгами. И эти проблемы будут связаны с конкретным человеком, который занимается деньгами. Не знаю, может быть, министр финансов, инвестор или кто-то из Всемирного банка».

Таролог Елена Варик сделала расклад на Владимира Путина. Фото: Konstantin Sednev

Поскольку в СМИ в последний год появляется очень много новостей о неизлечимом заболевании Путина и даже его смерти, Варик сделала отдельный расклад на здоровье президента России. «Карты показывают обман. Кто-то со стороны постоянно говорит неправду о его здоровье. На самом деле, у него сибирское здоровье, – говорит Варик, вытащив карту с медведем. – В прошлом году, или даже два года назад, серьезная проблема со здоровьем была, он даже в больнице лежал.

Видит Варик, что, несмотря на то, что столько людей ненавидят Путина, сам он пока жизнью доволен. «Более того, карты показывают, что он женится официально», - говорит Варик.