Звезда «Отлеля Элеон» и «Холопа» Милош Бикович впервые стал отцом

Как выяснил портал, роды прошли в частной клинике в Белграде. Малыш появился на свет здоровым, сейчас он и его мама чувствуют себя хорошо. Новость о пополнении в семействе подтвердил и сам актер: на странице в социальной сети он опубликовал трогательный рисунок, под которым сразу же начали писать поздравления.