Звезда «Отлеля Элеон» и «Холопа» Милош Бикович впервые стал отцом

Сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович впервые стал отцом. По данным портала Puls Online, его избранница Ивана Малич родила сына в одной из клиник Белграда.
Как выяснил портал, роды прошли в частной клинике в Белграде. Малыш появился на свет здоровым, сейчас он и его мама чувствуют себя хорошо. Новость о пополнении в семействе подтвердил и сам актер: на странице в социальной сети он опубликовал трогательный рисунок, под которым сразу же начали писать поздравления.
О скором пополнении в семействе Милош Бикович сообщил поклонникам в социальных сетях в сентябре прошлого года. Он принял поздравления фанатов и попросил СМИ не терроризировать его и мать будущего ребенка. Артист заключил: как только пара захочет поговорить на эту тему, она обязательно свяжется с журналистами.