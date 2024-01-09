Звезда «Секретных материалов» пришла на церемонию «Золотого глобуса» в провокационном платье

Звезда сериалов «Секретные материалы» и «Половое воспитание» 55-летняя Джиллиан Андерсон появилась на красной дорожке премии «Золотой глобус» в платье с изображением женских половых органов, пишет журнал Newsweek.
Изготовленное на заказ светло-бежевое платье от Gabriela Hearst было украшено вышивкой, напоминающей вульву. Сделано оно было в коллаборации с брендом Андерсон G Spot.
Актриса заметила, что выбрала такой орнамент по многим причинам. Но в подробности вдаваться не стала. «Это соответствует духу бренда», - добавила она.
Андерсон рассказала, что на вышивку всех «йони» было потрачено около 150 часов, около 3,5 часов на каждую.
Свой образ Андерсон завершила хромированной сумочкой Aquazzura и украшениями Chopard.