Звезда «Секретных материалов» пришла на церемонию «Золотого глобуса» в провокационном платье

Джиллиан Андерсон. Фото: C Flanigan

Изготовленное на заказ светло-бежевое платье от Gabriela Hearst было украшено вышивкой, напоминающей вульву. Сделано оно было в коллаборации с брендом Андерсон G Spot.

Актриса заметила, что выбрала такой орнамент по многим причинам. Но в подробности вдаваться не стала. «Это соответствует духу бренда», - добавила она.

Джиллиан Андерсон. Фото: C Flanigan

Андерсон рассказала, что на вышивку всех «йони» было потрачено около 150 часов, около 3,5 часов на каждую.

Свой образ Андерсон завершила хромированной сумочкой Aquazzura и украшениями Chopard.