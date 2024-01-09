ГОРОСКОП НА 9 ЯНВАРЯ ⟩ Тельцам стоит быть осторожнее, а у Рыб весь день удача на их стороне.

День отлично подходит для активного отдыха, физических упражнений, поездок и прогулок. В отношениях с любимым человеком старайтесь сохранять спокойствие: ваша излишняя мнительность может стать причиной недоразумений и взаимных упреков.

Стрелец

Для тех, кто привык к легким победам, этот день может оказаться довольно трудным. Прежде всего, он не подходит для того, чтобы браться за новые дела или решать житейские вопросы. Долговременное планирование тоже нежелательно – как бы вы ни старались, учесть все факторы не удастся. Следите за своим имуществом: есть опасность быть обманутым или обворованным.

Осмотрительность и здравый смысл помогут вам избежать неприятных ситуаций, сгладить конфликты и договориться с недоброжелателями. Общение с любимым человеком поможет вам отвлечься от неприятностей.

Козерог

Наиболее активные представители знака в этот день смогут добиться большого успеха в делах. Тем, кому в силу обстоятельств предстоит рабочий день, непременно улыбнется удача. Решить материальные вопросы будет нелегко: возможно ухудшение финансового положения, вероятны неудачные покупки; кроме того, не исключено, что некто, представляющий ваши интересы, нарушит данные ранее обещания. Внимательно оглядитесь по сторонам: многое из того, что вы заметите, пригодится вам в будущем.

Личная жизнь складывается наилучшим образом: романтическое свидание будет интересным и запоминающимся, в отношениях с любимым человеком не возникнет трудностей.

Водолей