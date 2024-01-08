ЛАВИНА УДАЧИ ⟩ Астролог Глоба пообещала трем знакам Зодиака резкий поворот к счастью

Среди тех, кому повезет, окажутся Тельцы – для них год станет временем исполнения желаний. При этом, указывает астролог, если что-то не получается, не стоит переживать – звезды оберегают от беды. Во второй половине года хороший доход принесут интеллектуальные проекты. Лучшее время для путешествий – весна и лето. А вот в отношениях с друзьями стоит быть внимательными осенью – возможно недопонимание.

Для Близнецов после длительного периода застоя наступает время больших возможностей. Многие из них будут связаны с покровительством высокопоставленных людей. Также представители знака смогут очень удачно вложить средства. Особенно перспективна для роста карьеры и получения дохода вторая половина года. По словам астролога, важно уделять время детям, а также отказаться от путешествий в начале сентября и в декабре.

Раки смогут компенсировать все прошлые потери, а также воплотить в жизнь давние идеи. Для представителей знака вероятны изменения в карьере, смена место жительство, встречи с новыми друзьями и партнерами. Важно осознавать, что вторая половина года будет фундаментом для больших успехов, которые ждут представителей знака в 2025-м.