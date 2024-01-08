ГОРОСКОП НА 8 ЯНВАРЯ ⟩ Овнам придется решать чужие проблемы, а Львам не стоит спешить с принятием важных решений

День связан с получением новой информации, которая вскоре окажется полезной пригодится. Старайтесь быть внимательными и прислушиваться к тому, что вам говорят, иначе вы рискуете упустить из виду нечто очень важное. Стоит отказаться от поездок и избегать конфликтных ситуаций: велика вероятность, что малознакомые люди будут грубы или даже агрессивны по отношению к вам.

Пришло время привести в порядок накопившиеся дела, в том числе и домашние. Вечер стоит провести в кругу близких - их общество будет вам особенно приятно; кроме того, привычная обстановка позволит вам проявить все свои таланты и способности.

Весы

В целом день сложится неплохо, но к некоторым недоразумениям все-таки стоит быть готовым. Прежде всего, проконтролируйте свои расходы - вы склонны тратить деньги по пустякам и вскоре можете остаться на мели. Не позволяйте мрачному настроению одержать над вами верх: вашей жизненной энергии достаточно, чтобы справиться с депрессией и порадовать близких небольшим праздником.

В этот день не рекомендуется делать тяжелую работу и перенапрягаться: вы рискуете навредить своему здоровью. Кроме того, дела, за которые вы сегодня беретесь против воли, вряд ли будут завершены удачно.

Скорпион