ГОРОСКОП НА 7 ЯНВАРЯ ⟩ Близнецам – перемены в личной жизни, Стрельцам – большой успех

Весьма непростой день, который характеризуется обострением противоречий в отношениях людей, связанных родственными, любовными или романтическими узами, пишет Dvorec.
Лучшее, что можно сделать в этой непростой ситуации – сохранять терпение и хладнокровие, не позволяя досадным мелочам выводить себя из равновесия и лишать душевного спокойствия. Те, кто не теряет здравого смысла и всегда руководствуется логикой, в этот день смогут принять мудрые решения, которые окажут влияние на события ближайшего будущего.
Потребуют внимания дела, которые вы долгое время откладывали, придется заняться решением проблем, принявших хронический характер. Помните, что этот день не подходит для грандиозных перемен; к цели лучше двигаться неспешно, но решительно.
Овен
Воздержитесь от необдуманных поступков – сейчас вы ставите перед собой высокие цели, но выбираете весьма сомнительные методы для их достижения. Это весьма сложный день с точки зрения общения и поддержания любых близких отношений. Велика вероятность поездок, которые оставят скорее негативное впечатление, и напрасных расходов.
Нежелательно заниматься учебой, научными исследованиями, аналитической работой. Творческий потенциал снижается, при этом потребность в новых впечатлениях весьма сильна; под влиянием этих тенденций Овны рискуют увлечься сомнительными проектами и авантюрами.
Телец
Вы требовательны, решительны и настойчивы – стоит ли удивляться, что близким людям непросто с вами поладить? Сегодня вы склонны отдавать распоряжения, а не идти на компромиссы, добиваться исполнения своих желаний, а не учитывать чужие интересы. Следствием этих тенденций может стать ухудшение семейных и романтических отношений. Не исключены и конфликты с друзьями.
Стоит позаботиться о своем здоровье – отдайте предпочтение полезному отдыху, откажитесь от посещения сомнительных увеселительных заведений, злоупотребления алкоголем и тяжелой пищей. Возможны удачные поездки, инициаторами которых выступят ваши дальние родственники.
Близнецы
Этот день связан со значительными переменами в личной жизни, возможны события, которые потребуют от вас решительных действий. Вы легко теряете голову и не всегда в силах противостоять соблазнам, что может стать причиной ситуаций, в которых вам придется делать нелегкий выбор. Не взваливайте на себя непосильной ноши и старайтесь не давать обещаний, которых не сможете выполнить.
Жизненный тонус достаточно высок. Появляется возможность использовать свою энергию для собственного блага. Подходящий день для того, чтобы оказать помощь друзьям и старшим родственникам, заняться делами, которые давно требуют вашего внимания.
Рак
Не стоит ограничивать свою фантазию: в этот день вас наверняка посетят оригинальные идеи и неожиданные творческие решения. Удачен день для учащихся и преподавателей, а также всех сотрудников некоммерческих организаций. Впрочем, успеха добьются и бизнесмены – в том случае, если их поступками не будет руководить слепая жажда выгоды.
Возможно улучшения материального положения, появление новых источников дохода. В личной жизни происходят давно ожидаемые перемены, сейчас важно обдумать свои поступки и не повторить прежних ошибок. Не стоит доверять интуиции; если вы не привыкли полагаться на собственную логику, посоветуйтесь с друзьями.
Лев
Для Львов этот день будет удачным. Вероятны значительные изменения к лучшему в личной жизни, приятные переживания, появление симпатии, которая не останется безответной. Однако излишне легкомысленное поведение, стремление как можно быстрее получить желаемое может привести к неприятным последствиям. Не теряйте готовы и постарайтесь задуматься о последствиях опрометчивых поступков.
Возможны большие расходы, связанные с развлечениями и дружескими встречами. Не бойтесь прослыть жадиной и показать, что ваши возможности ограничены: оставшись на мели, вы вряд ли испытаете радость от общения.
Дева
День вполне благоприятен: он позволит добиться успеха в любых начинаниях, особенно связанных со спортом или физическими нагрузками. Будьте готовы к новым встречам и знакомствам – ваш круг общения значительно расширится. Возможны большие расходы, которые во многом станут следствием вашего легкомыслия.
Вероятны романтические увлечения. Страсть может вскружить вам голову – постарайтесь не забывать о благоразумии и здравом смысле. В отношениях с близкими нельзя давать воли эмоциям; пара часов, проведенных наедине с собой, позволит вам восстановить душевное равновесие.
Весы
Не позволяйте окружающим манипулировать собой: вы рискуете оказаться втянутыми в серьезные конфликты и ссоры. Вы зависимы от чужого мнения и склонны не доверять собственным взглядам – это может стать причиной серьезных ошибок. Особая осторожность требуется от Весов, которым в этот день предстоит встречаться с людьми, занимающими важное положение в обществе: из-за недоразумения или ошибки можно нажить влиятельных врагов.
Вероятна серьезная ссора с любимым человеком, взаимные обвинения – серьезные, но лишенные оснований. Взаимопонимания с окружающими не хватает всем представителям этого знака; стоит некоторое время побыть в одиночестве и собраться с силами, чтобы противостоять временным неудачам.
Скорпион
День окажется весьма непростым. В частности, вероятно получение информации, которая может вывести вас из равновесия или заставить пересмотреть свои отношения с некоторыми из близких людей. Не принимайте поспешных решений – прежде, чем действовать, нужно взвесить все возможности и подумать о последствиях своих поступков.
Не исключено, что вам придется скорректировать свои планы, связанные с отдыхом, отказаться от развлекательной поездки или взяться за работу раньше, чем вы рассчитывали. Отнеситесь к этому спокойно: к сожалению, изменить что-то не в ваших силах.
Стрелец
Сегодня представители данного знака смогут добиться больших успехов, если возьмутся за дела со всей серьезностью. Жизнерадостность и оптимизм сделают вас душой любой компании, поэтому не стоит отказываться от новых знакомств или избегать встреч с влиятельными людьми. Этот день отлично подходит для творческого и интеллектуального труда; вам нужно только сосредоточиться и быть предельно внимательным к мелочам.
День благоприятен для любых нововведений, в том числе и касающихся личной жизни. Однако прежде, чем договариваться о чем-то с любимым человеком, убедитесь, что не требуете от него слишком многого.
Козерог
Некоторая рассеянность и неспособность сосредоточиться помешают Козерогам в полной мере использовать возможности, которые открывает этот день. Не стоит действовать вопреки собственному желанию: ваш жизненный потенциал несколько снижен, и вам может попросту не хватить энергии на то, чтобы довести до конца все начатые дела. Вероятны трудности в общении с близкими; уделите внимание тем, кто рядом – они очень в этом нуждаются.
Общение с коллегами, даже в неформальной обстановке, нежелательно – воспоминание о профессиональных проблемах и разногласиях омрачит дружескую встречу. Нежелательно заниматься решением деловых вопросов, обращаться в государственные организации.
Водолей
Водолеев, которые планировали посвятить этот день занятиям спортом или любой физической работе, ждет большой успех. Вероятны встречи с давними друзьями или родственниками, а также связанные с ними значительные расходы. Впрочем, ваше финансовое положение достаточно прочно, чтобы вынести такой удар.
В личной жизни складывается благоприятная ситуация, в отношениях с любимым человеком царят нежность и взаимопонимание, нужно лишь немного терпения, чтобы решить все проблемы. Вы склонны идти на поводу у своих капризов и мимолетных увлечений – не теряйте головы, подобное поведение чревато серьезными неприятностями.
Рыбы
Проявив настойчивость, Рыбы смогут успешно завершить начатые дела, наладить контакты с нужными людьми, навести порядок в отношениях с близкими. Чувство гармонии с окружающим миром не покинет вас в течение всего дня, даже мелкие неприятности не рассеют вашего благодушного настроения и не смогут поколебать оптимизма. Вероятны финансовые поступления или достижение договоренностей, которые позволят со временем неплохо заработать.
Во второй половине дня будьте готовы к приему гостей; возможно, они приедут без приглашения и задержатся надолго, однако не причинят вам серьезных неудобств. Не исключена встреча с человеком, по отношению к которому вы некогда испытывали сильнейшие романтические чувства.