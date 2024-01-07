ГОРОСКОП НА 7 ЯНВАРЯ ⟩ Близнецам – перемены в личной жизни, Стрельцам – большой успех

Вероятна серьезная ссора с любимым человеком, взаимные обвинения – серьезные, но лишенные оснований. Взаимопонимания с окружающими не хватает всем представителям этого знака; стоит некоторое время побыть в одиночестве и собраться с силами, чтобы противостоять временным неудачам.

Скорпион

День окажется весьма непростым. В частности, вероятно получение информации, которая может вывести вас из равновесия или заставить пересмотреть свои отношения с некоторыми из близких людей. Не принимайте поспешных решений – прежде, чем действовать, нужно взвесить все возможности и подумать о последствиях своих поступков.

Не исключено, что вам придется скорректировать свои планы, связанные с отдыхом, отказаться от развлекательной поездки или взяться за работу раньше, чем вы рассчитывали. Отнеситесь к этому спокойно: к сожалению, изменить что-то не в ваших силах.

Стрелец

Сегодня представители данного знака смогут добиться больших успехов, если возьмутся за дела со всей серьезностью. Жизнерадостность и оптимизм сделают вас душой любой компании, поэтому не стоит отказываться от новых знакомств или избегать встреч с влиятельными людьми. Этот день отлично подходит для творческого и интеллектуального труда; вам нужно только сосредоточиться и быть предельно внимательным к мелочам.

День благоприятен для любых нововведений, в том числе и касающихся личной жизни. Однако прежде, чем договариваться о чем-то с любимым человеком, убедитесь, что не требуете от него слишком многого.

Козерог