ВОДОВОРОТ СОБЫТИЙ ⟩ Глоба предрек единственному знаку Зодиака глобальные перемены в январе

Речь идет об Овне. Представители огненного знака в январе будто выдут из спячки. Покинуть зону комфорта для Овнов будет непросто, переменам будут противиться вредные привычки и желание все контролировать. Однако, если звездные упрямцы сумеют с ними справиться, им выпадет шанс кардинально изменить свою жизнь.