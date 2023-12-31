Глоба рассказал, как отмечать Новый год каждому из знаков Зодиака, чтобы задобрить Дракона

На смену Черному Водяному Кролику в 2024 году придет Зеленый Деревянный Дракон. Астролог с мировым именем рассказал, где нужно праздновать Новый год каждому из знаков Зодиака, чтобы обеспечить благосклонность Дракона. Символ года будет милостив и щедр, если играть по его правилам.
Тригон Огня: Овен, Лев, Стрелец
По словам Павла Глобы, чтобы угодить покровителю года, огненным знакам нужно попасть на одну волну с Драконом. Символ года останется доволен, если Овны, Львы и Стрельцы проведут Новый год в кругу семьи. Семейное застолье лучше сопроводить прогулками.
Тригон Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей
Воздушные знаки получат одобрение Дракона, если проведут новогоднюю ночь в шумной компании друзей. Чем больше народа – тем веселее: это главный девиз символа года.
Тригон Земли: Телец, Дева, Козерог
Дракон будет благоволить земным знакам весь 2024 год, если они проведут новогоднюю ночь со второй половинкой. Никакой суеты, килограммов салатов и телевизора: встретьте Новый год с любимым (любимой) за городом, к примеру, в съемном коттедже или на даче.
Тригон Воды: Рак, Скорпион, Рыбы
Водным знакам зодиака астролог рекомендует рискнуть и отправится на поиски компании в саму новогоднюю ночь! Дракон оценит дух авантюризма: отправляйтесь в ресторан, на каток, на главную городскую площадь... Куда угодно! Главное, чтобы было шумно и весело. Ни в коем случае нельзя скучать дома в одиночестве, притягивая хандру и тоску.