Глоба рассказал, как отмечать Новый год каждому из знаков Зодиака, чтобы задобрить Дракона

Тригон Огня: Овен, Лев, Стрелец

По словам Павла Глобы, чтобы угодить покровителю года, огненным знакам нужно попасть на одну волну с Драконом. Символ года останется доволен, если Овны, Львы и Стрельцы проведут Новый год в кругу семьи. Семейное застолье лучше сопроводить прогулками.

Тригон Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Воздушные знаки получат одобрение Дракона, если проведут новогоднюю ночь в шумной компании друзей. Чем больше народа – тем веселее: это главный девиз символа года.

Тригон Земли: Телец, Дева, Козерог

Дракон будет благоволить земным знакам весь 2024 год, если они проведут новогоднюю ночь со второй половинкой. Никакой суеты, килограммов салатов и телевизора: встретьте Новый год с любимым (любимой) за городом, к примеру, в съемном коттедже или на даче.

Тригон Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Водным знакам зодиака астролог рекомендует рискнуть и отправится на поиски компании в саму новогоднюю ночь! Дракон оценит дух авантюризма: отправляйтесь в ресторан, на каток, на главную городскую площадь... Куда угодно! Главное, чтобы было шумно и весело. Ни в коем случае нельзя скучать дома в одиночестве, притягивая хандру и тоску.