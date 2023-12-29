ГОРОСКОП НА 29 ДЕКАБРЯ ⟩ Тальцам быть осторожнее с финансами, напряженный день у Скорпионов

У многих сильно стремление к романтике, сильным переживаниям, бурным страстям. Однако следует соблюдать осторожность: новые увлечения могут оказаться опасными и имеющими весьма неприятные последствия.

Овен

Хотя желание действовать активно и решительно в этот день выражено не так ярко, как это обычно свойственно Овнам, заниматься делами все-таки стоит. Не упустите возможность напомнить о себе людям, с которыми вас связывают профессиональные отношения: сегодня можно договориться о будущем сотрудничестве. Кроме того, день подходит для решения финансовых вопросов.

Стоит отложить поездки, которые не были запланированы заранее. Вообще, этот день лучше провести в привычной обстановке, в кругу близких людей. Те, кто экспериментирует с имиджем, должны быть очень осторожны – отказ от привычного стиля может серьезно испортить настроение.

Телец

Спокойный, в меру плодотворный и удачный день. Ваша задача – поставить перед собой реальные цели и решить, стоит ли стремиться к их немедленному решению. Стремление закончить важные дела до Нового года может оказаться пагубным: спешка – никудышный помощник и отвратительный советчик. Желательно проявлять осмотрительность, когда речь идет о финансах; велик соблазн приобрести вещи, качество которых сомнительно, а цена высока.

День отлично подходит для общения с родственниками, налаживания семейных отношений. Воспользуйтесь случаем провести свободное время с членами семьи, посетить вместе с ними какое-то интересное и увлекательное мероприятие.

Близнецы