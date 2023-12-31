ТОП-20 ⟩ Языковые проблемы, семейные и личные трагедии, вопросы потребителей: что больше всего интересовало читателей Limon.ee в 2023 году?

В этом году, как и всегда, были как радостные, так и грустные моменты, когда уходили из жизни, порой, слишком рано, наши кумиры. Новость о смерти Мэттью Перри не оставила никого равнодушным. Это стало для поклонников актера настоящим шоком. Мы также никогда не забудем таких великих людей, как Тото Кутуньо, Тину Тернер, Инну Чурикову и модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

Но в 2023 мы не только грустили и переживали. Мы вместе боролись, смеялись, удивлялись и восхищались.

Представляем вам ТОП-20 новостей на основании предпочтений читателей Limon.ee в 2023 году. То, что мы читали и смотрели всей страной:

20. Возможно только в Таллинне: мужчина спустил штаны в автобусе и начал фотографировать свое мужское достоинство

«Немного грустно, что люди, сидящие рядом, смеются, ничего не делают и не говорят о том, что это ненормально», - говорит женщина, приславшая ужасающий снимок в редакцию, на котором мужчина делает фото своего пениса в общественном транспорте.

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19. Depeche Mode в Таллинне: десятки тысяч поклонников, белые перчатки и магия электричества

Поклонники долго ждали этого события: в воскресенье, 6 августа, в Таллинне прошел единственный в странах Балтии концерт Depeche Mode. В этот вечер воздух над столичным Певческим полем был будто заряжен электричеством!

18. «Я русский»: десятки автомобилей с нашумевшей надписью выехали на дороги Эстонии