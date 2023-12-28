ГОРОСКОП НА 28 ДЕКАБРЯ ⟩ Идеальный день для покупок у Овнов, у Скорпионов – для решения бытовых вопросов

Не исключены новые знакомства, встречи с людьми, которых вы давно не видели. Складываются благоприятные обстоятельства для решения финансовых проблем, но с покупками, особенно дорогих вещей, лучше не торопиться. Отмечается некоторое снижение жизненного тонуса, которое может привести к недомоганиям.

Дева

Очень хороший день для общения, отдыха в компании друзей и близких. У вас много интересных идей, которые придутся по вкусу окружающим, складывается благоприятная ситуация для реализации давних планов. Не стоит только ставить перед собой недостижимых целей – к этому вы сегодня склонны более, чем обычно, и результатом может стать разочарование.

Жизненный тонус достаточно высок, вы не только обладаете завидной энергией, но и можете, при желании, направить ее в нужное русло. Общению с вами будут рады не только старые, но и новые знакомые, люди, разделяющие ваши интересы, и готовые дать хороший совет. Однако при посещении больших общественных собраний нужно проявлять осторожность и не переоценивать своих сил.

Весы