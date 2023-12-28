День снижения деловой активности, подходящий для спокойных, приятных и неторопливых занятий. Можно посвятить его встречам с друзьями, отдыху в уютных кафе, поднимающим настроение прогулкам; позитивных эмоций хватит всем. Удачными будут запланированные, обдуманные покупки, причем совершать их лучше вдали от дома, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 28 ДЕКАБРЯ ⟩ Идеальный день для покупок у Овнов, у Скорпионов – для решения бытовых вопросов
Общение с членами семьи позволит вам открыть новые грани характера близких людей, да и о себе узнать нечто новое.
Весьма сильны позитивные тенденции в любовных отношениях, романтические свидания можно назначать на этот день без опаски. Перемены в личной жизни вероятны у тех, кто давно знает, чего хочет и как этого добиться – продуманные действия быстро принесут плоды.
Овен
Овны склонны преувеличивать важность препятствий, стоящих у них на пути, и отказываться от любых дел, связанных с малейшей вероятностью неудачи. Не пытайтесь бороться с собой – интуиция подсказывает вам, что сейчас лучше взять тайм-аут и посвятить время делам, возможно, не очень полезным, но приятным. К числу последних относится встреча с любимым человеком; романтическое свидание порадует обоих и благотворно скажется на развитии отношений.
Кроме того, можно заняться покупками: с любыми задачами, касающимися денег, вы справитесь блестяще. День подходит для помощи родственникам и друзьям, благотворительной деятельности.
Телец
День характеризуется снижением творческого потенциала, стремлением найти простые и однозначные ответы на любые вопросы. Вы гоните любые сомнения, придерживаетесь ранее избранной тактики, но порой не принимаете во внимание весьма важные факты. Это хороший день для сотрудничества, объединения усилий, совместного решения любых проблем. Финансовые затруднения будут преодолены; есть шанс сделать выгодные покупки.
День подходит для общения как с близкими людьми, так и с новыми знакомыми. Открываются широкие возможности для отдыха, получения новых впечатлений, расширения кругозора. Можно заниматься планированием долгосрочных поездок.
Близнецы
Не самый приятный и легкий день, безусловно благоприятные тенденции будут доминировать лишь в сфере романтических отношений, в остальных же областях ситуация противоречива. Отмечается также некоторое снижение жизненного потенциала, что может привести к недомоганию, перепадам настроения, повышенной утомляемости. Нежелательно в одиночку заниматься сложными делами или принимать важные решения.
Есть вероятность денежных поступлений, улучшения финансового положения. Однако не всегда полученными средствами вы распоряжаетесь правильно. Воздержитесь от участия в азартных играх и заключения любых сомнительных сделок.
Рак
Сильно стремление отложить любые дела, сославшись на усталость и недомогание, свести к минимуму любые проявления активности. Однако полное бездействие не для вас – оно может привести к значительному ухудшению настроения. Поэтому постарайтесь все же настроить себя на более деятельный лад и найти занятия, которые доставят некоторое удовольствие. К их числу могут относиться дружеские встречи, походы за покупками в хорошей компании.
Вероятно улучшение материального положения, получение подарков. Многих посетят оригинальные идеи, касающиеся встречи Нового Года или проведения праздничных дней. Помните, что творческий подход к жизни способствует росту жизненного тонуса, и не сопротивляйтесь своим порывам.
Лев
День нейтрален, можно планировать любые дела, но следует соблюдать осторожность и быть внимательным к мелочам. Возможно появление проблем, вызванных допущенными ранее ошибками, неверными решениями. Однако у вас остается шанс исправить ситуацию, направить развитие событий в нужное русло. Можно наладить отношения с близкими, повидать старых друзей. Хорошо пройдут романтические свидания.
Не исключены новые знакомства, встречи с людьми, которых вы давно не видели. Складываются благоприятные обстоятельства для решения финансовых проблем, но с покупками, особенно дорогих вещей, лучше не торопиться. Отмечается некоторое снижение жизненного тонуса, которое может привести к недомоганиям.
Дева
Очень хороший день для общения, отдыха в компании друзей и близких. У вас много интересных идей, которые придутся по вкусу окружающим, складывается благоприятная ситуация для реализации давних планов. Не стоит только ставить перед собой недостижимых целей – к этому вы сегодня склонны более, чем обычно, и результатом может стать разочарование.
Жизненный тонус достаточно высок, вы не только обладаете завидной энергией, но и можете, при желании, направить ее в нужное русло. Общению с вами будут рады не только старые, но и новые знакомые, люди, разделяющие ваши интересы, и готовые дать хороший совет. Однако при посещении больших общественных собраний нужно проявлять осторожность и не переоценивать своих сил.
Весы
Очень хороши перспективы романтических отношений, день обещает быть удачным для влюбленных и тех, кто ищет свою «половинку». Прислушивайтесь к своей интуиции, сегодня ее подсказки будут верны и полезны. Не стоит заниматься только по-настоящему сложными делами, требующими физического и интеллектуального напряжения. Тем, кто собирается посетить многолюдные мероприятия или уделить время светской жизни, не следует экспериментировать с имиджем – вероятны неприятные неожиданности.
Семейные дела потребуют внимания, но справиться с ними удастся довольно быстро. Необходимости действовать или принимать важные решения в одиночку нет; напротив, есть шанс прийти к единому мнению с людьми, с которыми вы раньше не находили общего языка.
Скорпион
Скорпионы рискуют столкнуться с трудностями там, где меньше всего их ожидают – если, конечно, не проявят вовремя гибкости и не будут очень и очень терпеливы с близкими людьми. Не самый подходящий день для смены обстановки, активных развлечений в малознакомой компании, рискованных забав. Поддержка друзей будет очень полезной тем, кто столкнулся с трудностями в личной жизни и не может найти правильное решение проблемы самостоятельно.
Это очень удачный день для решения бытовых и имущественных вопросов, обустройства жилья, занятий, требующих творческого подхода и фантазии. Лишь в отношениях с родственниками стремление выдавать желаемое за действительное будет иметь несколько неприятные последствия.
Стрелец
Возможны трудности в общении с родственниками, сложно будет прийти к единому мнению по вопросам, касающимся всех членов семьи. Нежелательно строить долгосрочные планы, в особенности – связанные с крупными расходами, длительными поездками. Порадуют известия, полученные от старых друзей, окажутся весьма кстати предложения и советы давних знакомых. День подходит для неформального общения с коллегами или деловыми партнерами, в том числе и бывшими; есть шанс получить полезную информацию.
Достаточно сильно влияние позитивных тенденций в сфере романтических отношений, в полной мере воспользоваться им смогут те, кто готов принять во внимание не только собственные интересы.
Козерог
День весьма благоприятен, но связан с некоторым снижением жизненного потенциала, а это значит, что вам следует поберечь себя, по мере возможности избегать больших нагрузок и не браться за непосильные дела. Хорошо отдохнуть и получить приятные впечатления смогут те, кто готов к небольшим импровизированным путешествиям. Легко дается получение новых знаний, а также подведение итогов ранее проделанной работы.
Отношения с членами семьи весьма прохладны, сегодня вы погружены в собственные заботы и не слишком много внимания уделяете близким. Исключение составляет любимый человек – общение с ним наверняка порадует. Есть вероятность новых знакомств и увлечений, но головы вы не потеряете.
Водолей
Будьте внимательны – этот день связан с несколькими сложными ситуациями, которые не лучшим образом отразятся на отношениях с членами семьи и вашем настроении. Нежелательны поездки, особенно не планировавшиеся заранее и не подготовленные должным образом. В первой половине дня нужно проявить активность и настойчивость, чтобы добиться своего, вечер же будет более спокойным.
Возможно получение ценных подарков, удачное приобретение дорогих вещей. Хорошо складывается общение с друзьями, романтическое настроение сделает особенно приятной встречу с любимым человеком. Это хороший день для тех, кто хочет рассказать о своих чувствах или обсудить непростые вопросы.
Рыбы
Не стоит посвящать этот день сложным делам, решению важных проблем. Вы подвержены переутомлению, есть вероятность недомоганий. Избегайте споров, касающихся имущества, финансов – прийти к согласию будет трудно, а настроение может испортиться не только у вас, но и у окружающих. Очень сильна интуиция, и вы не ошибетесь, если обратите внимание на ее подсказки.
Семейные и позитивные дела находятся под умеренным влиянием позитивных тенденций, но вы вполне можете усилить его, если будете искренни с близкими и не станете скрывать своих подлинных чувств. Юных представителей знака ожидает примирение после ссоры, восстановление важных отношений.