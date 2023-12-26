Завистники будут кусать локти: Глоба назвал знак Зодиака, на которого обрушится счастье в конце года

Представители земного знака статут настоящими любимчиками фортуны. Удача будет поджидать Тельцов везде и всюду. В первую очередь представителям знака улыбнется денежная удача: крупная премия, выигрыш в лотерею, неожиданное перспективное повышение, возврат забытых долгов.

Павел Глоба считает, что если Телец будет с благодарностью принимать дары Вселенной и разумно тратить полученные деньги, то денежная удача останется с ним надолго.

Также представителям знака повезет в любви. Тельцы-одиночки перед Новым годом могут встретить свою судьбу.

Фиксированный знак стихии Земли, созидатель и гурман, Телец воплощает собой принцип любви к жизни и ее благам, а также имеет качества упорства и практичности. Телец умеет и любит работать, терпеливо создает себе комфортные условия для жизни. Способен долго и терпеливо ждать созревания подходящих условий. Терпение Тельца удивительно, ему трудно учиться чему-то новому и приспосабливаться к незнакомым условиям.

Очень восприимчив ко всему прекрасному, обладает сильной интуицией, склонен анализировать ситуацию, прежде, чем совершать поступки. Дар Тельца - воплощать красивые мечты в реальность.

Способен долго и тяжело работать, самый трудолюбивый знак зодиака, если найдет подходящий способ самовыражения. Любит красивые вещи, все оценивает по высоким критериям, даже поступки может счесть некрасивыми.