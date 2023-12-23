НЕСКАЗАННОЕ ВЕЗЕНИЕ ⟩ Павел Глоба назвал счастливую четверку знаков Зодиака

Такие шикарные перспективы, в частности, откроются перед Овнами. Глоба посоветовал представителям этого знака Зодиака проявлять себя в рабочих делах. Астролог утверждает, что все затраченные усилия обязательно приведут к успеху, руководство останется довольным, что поможет завершить год на хорошей ноте.

Отлично пройдет последняя неделя года у Близнецов. Им предстоит вложить всю свою энергию в планирование будущего. Глоба заверил представителей этого знака Зодиака, что их задумки осуществятся в ближайшее время, поэтому следует принять решение о предстоящем отпуске с партнером и расписать график деловых встреч.

Масса новых перспектив откроется и перед Скорпионами. Им астролог посоветовал смело браться за насущные дела, поскольку эти занятия принесут не только удовольствие, но и деньги.