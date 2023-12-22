ГОРОСКОП НА 22 ДЕКАБРЯ ⟩ Что нас ждет в день зимнего солнцестояния?

Близнецы

Сегодня вам будет непросто найти общий язык с окружающими, попытки донести до них свои идеи и планы не увенчаются успехом. Можно достичь неплохих результатов самостоятельно, но попытки других людей контролировать ваши поступки вызовут нешуточное раздражение. Вы легко теряете голову, что может нанести серьезный удар по стабильным романтическим отношениям, огорчить человека, которого вы по-настоящему любите. Удачными будут поездки, вы приятно проведете время в пути и получите массу полезной информации. Возможно появление интересных профессиональных задач, решение которых откроет перед вами перспективы карьерного роста и увеличения доходов.

Рак

Сегодня вам не придется сожалеть о ранее принятых решениях и избранной тактике достижения желаемого – развитие событий покажет, что вы находитесь на верном пути и уже весьма близки к цели. Деловые отношения развиваются быстро, новые партнеры подсказывают интересные решения, можно начинать проекты, которые позволят вам в полной мере реализовать свой творческий потенциал. Хороший день для семейных дел, решения бытовых проблем. Будьте готовы к значительным расходам, не жалейте денег на удовлетворение собственных потребностей и желаний близких. Не забывайте и о своем хобби: как бы заняты вы ни были, сегодня любимому делу стоит уделить время.

Лев