ГОРОСКОП НА 22 ДЕКАБРЯ ⟩ Что нас ждет в день зимнего солнцестояния?

Этот день не допускает спешки, легкомыслия и необдуманных поступков. В профессиональной сфере складывается непростая ситуация, и худшее, что сегодня можно сделать – попытаться забыть о проблемах, призвав на помощь дорогостоящие развлечения, а также кокетство, флирт и ни к чему не обязывающие связи. Люди, способные взглянуть в лицо неприятелю и сосредоточиться на преодолении препятствий, обязательно добьются своего, и присоединиться к их числу может каждый, кто не ищет легких путей, пишет Дворец.
Эмоции сильны, легко перепутать яркое, но ни к чему не обязывающее и совершенно лишенное перспектив романтическое увлечение с настоящей любовью. Крайне нежелательны любые опрометчивые поступки, в особенности – затрагивающие интересы не только ваши, но и близких вам людей.
Овен
Не исключены проблемы в отношениях с окружающими, поэтому не следует слепо стремиться к расширению круга общения, новым связям и знакомствам. Нежелательны также поездки, тесные контакты с иностранцами, людьми иной культуры. Хорошо понять вас смогут только те, кто вам по-настоящему близок, знает о сильных и слабых сторонах вашего характера, разделяет ваши сомнения и стремления. Увы, любимый человек не стремится войти в этот узкий круг, что не лучшим образом сказывается на развитии романтических отношений. В профессиональных делах ситуация вполне стабильна. День может показаться скучноватым, поскольку перед вами не возникнет необычных задач, требующих решения, или препятствий, преодоление которых могло бы вас развлечь.
Телец
Важно правильно расставить приоритеты и определиться с планом дальнейших действий. От того, насколько продуктивным будет этот день, ваши профессиональные успехи будут зависеть в течение довольно длительного периода. Развитие деловых отношений требует осторожности, в особенности это касается людей, работающих в индустрии развлечений. Результаты публичных выступлений не оправдают ваших ожиданий. Отношения в семье гармоничны, ваши попытки достичь взаимопонимания с близкими людьми, вместе решить сложные вопросы увенчаются успехом. Посещение многолюдных мероприятий даст возможность завязать новые знакомства. В романтических отношениях наблюдается тенденция постепенных перемен к лучшему.
Близнецы
Сегодня вам будет непросто найти общий язык с окружающими, попытки донести до них свои идеи и планы не увенчаются успехом. Можно достичь неплохих результатов самостоятельно, но попытки других людей контролировать ваши поступки вызовут нешуточное раздражение. Вы легко теряете голову, что может нанести серьезный удар по стабильным романтическим отношениям, огорчить человека, которого вы по-настоящему любите. Удачными будут поездки, вы приятно проведете время в пути и получите массу полезной информации. Возможно появление интересных профессиональных задач, решение которых откроет перед вами перспективы карьерного роста и увеличения доходов.
Рак
Сегодня вам не придется сожалеть о ранее принятых решениях и избранной тактике достижения желаемого – развитие событий покажет, что вы находитесь на верном пути и уже весьма близки к цели. Деловые отношения развиваются быстро, новые партнеры подсказывают интересные решения, можно начинать проекты, которые позволят вам в полной мере реализовать свой творческий потенциал. Хороший день для семейных дел, решения бытовых проблем. Будьте готовы к значительным расходам, не жалейте денег на удовлетворение собственных потребностей и желаний близких. Не забывайте и о своем хобби: как бы заняты вы ни были, сегодня любимому делу стоит уделить время.
Лев
Решение профессиональных задач отнимет много времени и сил, и у вас не будет возможности уделить достаточно внимания близким людям. Именно с этим связаны проблемы в личной жизни, отсутствие взаимопонимания в семье. Сейчас вы склонны строить планы, не считаясь с интересами других людей, и вряд ли что-то может заставить вас изменить свою позицию. Это удачный день для деловых контактов, полезные связи зарождаются в неформальной обстановке, сближению с влиятельными людьми способствует наличие общих интересов и увлечений. У представителей противоположного пола вы вызываете неподдельный интерес, однако для начала романтических отношений момент сейчас не самый подходящий.
Дева
Довольно напряженным будет этот день для тех, чьи интересы сосредоточены на вопросах профессионального характера. Сложившаяся ситуация не позволяет вам в полной мере проявить свои возможности, реализовать ранее составленные планы. Возможен разлад в деловых отношениях, не исключены ссоры с коллегами и руководством. Очень опасно сближение личной и профессиональной сфер, крайне нежелательны кокетство и флирт на работе. Члены семьи готовы оказать вам моральную поддержку, взять на себя решение проблем, до которых у вас в последнее время не доходили руки. Однако это не повод предаваться развлечениям и тратить деньги на удовлетворение своих капризов – будьте серьезны и благоразумны, это пойдет на благо всем.
Весы
Неспокойный и напряженный день, но по-своему интересный. В ваших силах добиться поставленных целей, однако для этого придется воспользоваться необычными средствами, а в некоторых случаях – методами, к которым окружающие отнесутся неодобрительно. Сохраняйте верность собственным принципам, как коммерческим, так и моральным; этого будет достаточно для того, чтобы избежать непоправимых ошибок. Семейные и любовные отношения складываются непросто, мелкие недоразумения перерастают в серьезные конфликты. Несколько разрядить ситуацию может неожиданный визит гостей или импровизированный праздник для друзей.
Скорпион
Вам придется потрудиться, чтобы достичь поставленных целей, реализовать свои планы. Мало что дается легко, хотя порой находятся люди, готовые оказать вам поддержку. Непросто складываются отношения с коллегами, личные симпатии и антипатии мешают вам принять верные решения. Профессиональные контакты, знакомства, начинающиеся как деловые, создают благоприятную почву для романтических увлечений. Вы можете позволить себе поступать легкомысленно, делать необдуманные шаги: близкие люди позаботятся о том, чтобы вам не пришлось расплачиваться за свои ошибки. Потакая всем возникающим желаниям без разбору, вы рискуете нанести серьезный ущерб своему здоровью.
Стрелец
Нежелательно в этот день проводить переговоры и важные встречи, обсуждать с потенциальными партнерами перспективы сотрудничества. В вашем деловом окружении достаточно людей, готовых на все ради достижения собственных целей, и сегодня эти малосимпатичные персоны будут особенно активны. Отстаивая свои интересы, не перегибайте палку – наступил благоприятный момент для того, чтобы привлечь внимание влиятельных людей, проявив себя с нужной стороны. Неуместны необдуманные решения и поспешные выводы в сфере романтических привязанностей. Ориентируйтесь на накопленный опыт, старайтесь контролировать свои эмоции – фактически, именно на ваши плечи ложится ответственность за дальнейшее развитие отношений.
Козерог
День характеризуется снижением деловой активности, что, в общем-то, и не плохо – сегодня вы сможете отвлечься от работы, порадовать себя приятными и увлекательными занятиями, прекрасно отдохнуть, пообщаться с друзьями. Романтические отношения развиваются в благоприятном русле, привязанности становятся более прочными и доверительными, чувства – нежными. Не упустите возможность повидаться с друзьями, посетить общественные мероприятия – вам полезно быть на виду. Разборчивость в знакомствах и осторожность в отношениях с людьми, которые не успели заслужить вашего доверия, позволят избежать неприятных ситуаций.
Водолей
День характеризуется снижением деловой активности, а также появлением новых целей, достижение которых связано с некоторыми проблемами. Не торопитесь подписывать документы, заключать соглашения; сотрудничество с новыми партнерами окажется не таким продуктивным и приятным, как хотелось бы. В решении финансовых и профессиональных вопросов старайтесь использовать проверенные методы. Отлично скажется на самочувствии и настроении активный отдых, прогулки помогут вам взбодриться. В поездках и путешествиях лучшая компания для вас – близкие люди; случайные попутчики вряд ли покажутся приятными. Друзья будут нуждаться в ваших советах и спокойно примут конструктивную критику.
Рыбы
Не торопитесь принимать предложения, исходящие от малознакомых людей, даже если идеи кажутся вам чрезвычайно заманчивыми и перспективными. Сегодня найдется немало особ, желающих поживиться на вашей доверчивости и любви ко всему необычному, экзотическому и прекрасному. Между тем, хороший вкус в этот день не так полезен, как деловая хватка и умение настоять на своем. В семье воцарится гармония благодаря вашему умению сглаживать конфликты, не превращать разногласия в скандалы. Любимому человеку вы подадите прекрасный пример достойного поведения в непростой ситуации, что будет способствовать укреплению ваших отношений.