УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «Взял бы отпуск» Жители Таллинна рассказали, что думаю о работе первого января

Уже совсем скоро все мы будем встречать новый 2024 год. Для большинства встреча нового года - это большой праздник, когда принято собираться большой компанией с семьей и друзьями, общаться, дарить подарки и весело проводить время. Но бывает и так, что некоторым из нас приходится работать либо прямо в новогоднюю ночь или же на следующий день.
Мы решили выяснить, что жители Таллинна думают по поводу работы первого января.
«Отрицательно», - сказала нам Елена. «Я работала, и в новогоднюю ночь работала, по специфике работы, но вообще надо дома отдыхать», - добавила она.
Геннадий: «Ну в общем-то отрицательно, конечно. По необходимости приходится, но в этом году отдыхаю».
Ольга: «Если работа по графику, то никуда не денешься».
Алексей сказал, что относится к работе первого января «нормально». «У меня родилась дочка, так что, я все равно не высыпаюсь», - добавил он.
«Я считаю, что первого января нужно отдыхать, а не работать», - говорит Марек, добавляя, что если бы первое января было у него рабочим днем, то он «взял бы отпуск».