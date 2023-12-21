Денежная лавина: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые обогатятся перед Новым годом

В конце декабря 2023 года представителям трех знаков Зодиака очень повезет. Неожиданная финансовая прибыль будет очень кстати и поможет выбраться из сложной ситуации. Кто эти счастливчики, рассказал известный астролог Павел Глоба.
Весы
Последнее время у Весов все складывалось не очень хорошо, но в конце декабря деньги придут неожиданно и совсем не из того источника, откуда вы их могли ждать. Однако не стоит тратить деньги налево и направо, ведь никто не знает, наступят ли еще трудные времена в ближайшее время.
Стрелец
Стрельцы, которые давно искали работу, наконец-то ее найдут. Вот вам и хороший заслуженный источник дохода. Работающих представителей знака оценят по заслугам, начальник даже может выписать вам немаленькую премию. Часть зарплаты стоит отложить на путешествие.
Дева
И последние счастливчики - Девы. Сейчас вы можете рассчитывать на внезапное появление новых источников дохода, которые резко изменят ваше положение. Однако стоит быть аккуратнее с авантюрными предложениями, они, наоборот, могут лишить вас денег.