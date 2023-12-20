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С ВАС ФОТО, С НАС – ПРИЗЫ ⟩ Смотрите, как оригинально наряжают елки жители Эстонии: торопитесь и покажите свою!

Limon.ee
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Вы продолжаете присылать нам свои нарядные елки, а мы рады – опубликовать эти снимки у нас на портале. Напомним, что присылать фотографии на конкурс можно до 26 декабря. Уже 27 декабря мы назовем имена победителей, которых торжественно наградим вместе  Татьяной Тридворновой.

По уже сложившейся традиции накануне праздников вместе с Татьяной Тридворновой мы проводим фотоконкурс для вас, дорогие читатели! Условия простые - вы присылаете нам фотографию своей новогодней елки и краткое описание, как и с кем вы ее наряжали.

Бессменный организатор ежегодного «Бала цветов», флорист и, как ее еще называют, Цветочная фея - Татьяна Тридворнова - уверена, что нельзя ограничивать свою фантазию. Пусть ваша елка будет неповторимой! Пусть у нее будет свой стиль, шарм и характер.

«Главное в украшении елки - концепт, - говорит Татьяна Тридворнова. - Если вы музыкант - может быть, вы сделаете музыкальную композицию, и ваша елка будет с нотами, если вы обладатель какой-то технической профессии - может, вы украсите елку какими-то запчастями. Мне кажется, что самое главное - это персонализация. А если у вас хранятся какие-то старые игрушки - скажите, что вы любитель каких-то винтажных историй. Мы приготовили подарки и сюрпризы, поэтому смело присылайте фотографии своих елок». Праздничную елку в доме Татьяны Тридворновой можете увидеть ЗДЕСЬ!

ВНИМАНИЕ! Цветочная фея Татьяна Тридворнова и портал Limon.ee объявляют конкурс на самую оригинальную новогоднюю елку!

Главное условие - елку должны украсить вы сами, своими руками. Конечно же, на помощь можно призывать родных и близких. Никаких других ограничений нет, фантазируйте на здоровье. Сопроводите фотографию маленьким описанием того, как и чем вы украшали праздничное дерево.

Фотографии своей елочки присылайте к нам в редакцию до 26 декабря на адрес электронной почты: info@limon.ee

В теме письма укажите «Yolki». Лучшие фотографии мы опубликуем на нашем портале, а автора наиболее понравившейся Татьяне Тридворновой новогодней елки она лично наградит в редакции Postimees Grupp (Tartu mnt 80).

Главный приз: Индивидуальный мастер-класс на двоих от именитого дизайнера-флориста Татьяны Тридворновой.

А обладатели еще двух новогодних елочек, которые приглянутся организатором конкурса, получат специальные новогодние подарки от Chateux Chamteloup Cremant De Loire Brut и подарочки от оргкомитета Таллиннского Бала цветов.

Мы ждем фотографии ваших елок! Удачи и праздничного настроения! Давайте создавать его вместе!

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