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Эстонская путешественница пострадала в перестрелке в Мексике: пуля все еще в моем теле

Анналийза Кёсс
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Нора Раймо.
Нора Раймо. Фото: Erakogu

«Мы сидели в саду и слушали музыку около одиннадцати часов вечера в четверг, как вдруг из-за забора по нам открыли огонь», - пишет эстонская путешественница Нора Раймо в социальных сетях о том, как она стала жертвой вооруженного нападения в Тулуме, Мексика, пишет Elu24.

Хотя два человека из группы погибли, Нора чудом выжила. «В моем теле все еще сидит пуля. Она прошла через мой кишечник, толстую кишку, матку и осталось в тазу», - говорит она через пять дней после нападения, добавляя, что чуть не скончалась в машине скорой помощи, потому что потеряла много крови. После четырехчасовой транспортировки в больницу, поскольку первые три больницы по пути ее не приняли, женщине сделали трехчасовую операцию.

«Я до сих пор нахожусь в больнице, не могу ни есть, ни спать, ни ходить в туалет, часть кишечника торчит наружу, мне сделали колоноскопию (эндоскопическое обследование нижнего отдела пищеварительного тракта - прим. ред.). Я даже не могу сидеть, ходить и поворачиваться без посторонней помощи», - описывает она свое состояние.

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