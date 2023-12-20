Эстонская путешественница пострадала в перестрелке в Мексике: пуля все еще в моем теле

Хотя два человека из группы погибли, Нора чудом выжила. «В моем теле все еще сидит пуля. Она прошла через мой кишечник, толстую кишку, матку и осталось в тазу», - говорит она через пять дней после нападения, добавляя, что чуть не скончалась в машине скорой помощи, потому что потеряла много крови. После четырехчасовой транспортировки в больницу, поскольку первые три больницы по пути ее не приняли, женщине сделали трехчасовую операцию.