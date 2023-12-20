Жительница Пыльва не попала бы на автобус, следовавший из Пыльва в Тарту, и не доехала бы в травмпункт, если бы не внимательный горожанин, который заметил ее беспокойство и в последний момент отвез на автовокзал. «Большое спасибо этому молодому человеку, который спас мой день», - говорит она.
Жительница Эстонии отчаянно пыталась остановить проезжающие мимо автомобили, только один остановился
Тийу (имя изменено, известно редакции), живущая в Пыльва, ждала автобусная поездка в Тарту в понедельник утром. Женщине предстояла срочная операция на глазу. В Пыльва она ждала автобус на остановке Keskuse возле церкви. «На самом деле, это довольно глупо в том смысле, что я сама виновата, потому что ждала на другой стороне улицы. Я почему-то думала, что автобус в Тарту идет через Пыльва внизу. Но этот автобус отправляется только с автовокзала наверху. Я стояла и ждала на остановке Keskuse. Потом я поняла, что надежды нет, и меня охватила паника», - рассказывает Тийу редакции Elu24.
Женщина сделала публикацию в группе Põlva kodanik в Facebook, в которой поблагодарила человека, подобравшего ее и доставившего на автобусную станцию.
«Большое и теплое спасибо. Сегодня я оказалась в ситуации, когда у меня не было никакой надежды успеть на автобус до Тарту. Впереди ждала лазерная операция на глаза, о которой я договорилась с врачом в Пыльва утром. На остановке в Пыльва я была за 10 минут до автобуса, такси заказать не успела... Наверное, я произвела впечатление сумасшедшей, когда отчаянно пыталась остановить проезжающие мимо меня машины на улице Кеск (по-моему, там нельзя останавливаться)», - пишет Тийу. «Но один человек, видимо, понял, что я в беде, свернул на парковку библиотеки, подождал, пока я кое-как доберусь до него и довез до автовокзала. В последнюю минуту я успела на автобус до Тарту. При мысли об этом дне у меня до сих пор мороз по коже, а на сердце тепло. Как хорошо, что есть такие люди, которые замечают заботы других! Огромное спасибо тому молодому человеку на Kvatro. Он спас мой день».
«Это счастье, что есть такие добрые люди. Доброта порождает доброту», - с благодарностью говорит Тийу.