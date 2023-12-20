Жительница Эстонии отчаянно пыталась остановить проезжающие мимо автомобили, только один остановился

Тийу (имя изменено, известно редакции), живущая в Пыльва, ждала автобусная поездка в Тарту в понедельник утром. Женщине предстояла срочная операция на глазу. В Пыльва она ждала автобус на остановке Keskuse возле церкви. «На самом деле, это довольно глупо в том смысле, что я сама виновата, потому что ждала на другой стороне улицы. Я почему-то думала, что автобус в Тарту идет через Пыльва внизу. Но этот автобус отправляется только с автовокзала наверху. Я стояла и ждала на остановке Keskuse. Потом я поняла, что надежды нет, и меня охватила паника», - рассказывает Тийу редакции Elu24 .

«Большое и теплое спасибо. Сегодня я оказалась в ситуации, когда у меня не было никакой надежды успеть на автобус до Тарту. Впереди ждала лазерная операция на глаза, о которой я договорилась с врачом в Пыльва утром. На остановке в Пыльва я была за 10 минут до автобуса, такси заказать не успела... Наверное, я произвела впечатление сумасшедшей, когда отчаянно пыталась остановить проезжающие мимо меня машины на улице Кеск (по-моему, там нельзя останавливаться)», - пишет Тийу. «Но один человек, видимо, понял, что я в беде, свернул на парковку библиотеки, подождал, пока я кое-как доберусь до него и довез до автовокзала. В последнюю минуту я успела на автобус до Тарту. При мысли об этом дне у меня до сих пор мороз по коже, а на сердце тепло. Как хорошо, что есть такие люди, которые замечают заботы других! Огромное спасибо тому молодому человеку на Kvatro. Он спас мой день».