ГОРОСКОП НА 20 ДЕКАБРЯ ⟩ Проблемы в отношениях у Тельцов, а поступки Весов не одобрят близкие

Стрелец

Сегодня вам будет непросто поладить с близкими людьми, достичь взаимопонимания с любимым человеком. Требовательность к окружающим высока, себе же вы легко прощаете любые промахи и ошибки. Важными делами лучше заниматься в одиночку, отдыхать же следует в большой компании – это даст возможность не только хорошо провести время, но и завязать интересные знакомства. Достаточно стабильна финансовая ситуация, удачными будут крупные покупки. Нежелательно отправляться в краткосрочные поездки, а вот для начала долгого путешествия день вполне подходит. Появятся новые идеи, с реализацией которых лучше не спешить.

Козерог

Этот день характеризуется некоторым снижением жизненного потенциала, поэтому следует, во-первых, поберечь себя, а во-вторых – постараться получить максимум позитивных эмоций. Выбирайте интересные занятия, скучные же дела стоит отложить или получить другим. Не лучший день для проявления организаторских способностей, проведения торжеств, больших вечеринок. В отношениях с родственниками возможны недоразумения; прийти к единому мнению по важным вопросам будет трудно. Достаточно благоприятным будет день для влюбленных, ничто не угрожает стабильным романтическим отношениям. К новым знакомствам относитесь с осторожностью, первое впечатление может быть обманчивым.

Водолей

День будет не слишком богат на события, однако вам представится возможность проявить себя, реализовать ранее составленные планы. Больших успехов добьются люди творческие, изобретательные и не признающие барьеров в проявлении своих талантов. Удачными будут публичные выступления. Для семейного праздника или романтического свидания в необычной обстановке день также вполне подходит. Можно делать покупки, связанные с будущими поездками или приуроченные к Новому году. Сегодня вы чрезвычайно благоразумны в решении финансовых вопросов; друзья и близкие по достоинству оценят ваши советы, касающиеся приобретения одежды или предметов интерьера.

Рыбы

Складывается весьма приятная для вас ситуация, можно забыть о прежних тревогах, насладиться комфортом и спокойствием. Уверенность в себе и оптимизм обретут те, кто недавно столкнулся с проблемами в личной жизни; появление новых интересов и увлечений способствует скорейшему заживлению сердечных ран. Приняв приглашения старых друзей, вы сможете отлично провести время; посещение многолюдных собраний поднимет настроение. С актуальными проблемами вы справляетесь играючи, вопросы, долгое время беспокоившие вас и ваших близких, решаются легко и непринужденно. Это хороший день для тех, кто хочет признаться любимому человеку в своих чувствах или предложить зарегистрировать отношения.