Вт, 19.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG

Елки из био-туалетов, фонарей и книг: смотрите, какие необычные конструкции украшают разные города Эстонии

Limon.ee
Copy
Открытие Таллиннской рождественской ярмарки, 1 декабря 2023 года.
Открытие Таллиннской рождественской ярмарки, 1 декабря 2023 года. Фото: Mihkel Maripuu

Каждый год весь мир с нетерпением ждет рождественских праздников, и жители Эстонии - не исключение. Именно в конце ноября города и населенные пункты нашей страны начинают украшать рождественскими елями и гирляндами, а в воздухе появляется запах глинтвейна, корицы и мандаринов.

Поскольку у большинства людей скорее всего нет возможности объехать всю Эстонию в рождественский период, чтобы своими глазами увидеть все украшения, мы попытались собрать максимум рождественских елей, установленных в разных городах Эстонии. Смотрите и наслаждайтесь! Какая рождественская красавица вам нравится больше?

Таллинн

Ратушная площадь

Ноблесснер

Церковь Нигулисте

Церковь Нигулисте, Таллинн.
Церковь Нигулисте, Таллинн. Фото: Mihkel Maripuu

Хаапсалу

Пярну

Пярну.
Пярну. Фото: Urmas Luik

Выру

Пайде

Пайде.
Пайде. Фото: Dmitri Kotjuh

Курессааре

Йыхви

Вильянди

Вильянди.
Вильянди. Фото: Elmo Riig

Раквере

Ляэне-Вируская центральная библиотека. Раквере.
Ляэне-Вируская центральная библиотека. Раквере. Фото: Marianne Loorents

Нарва

Силламяэ

Отепя

Отепя.
Отепя. Фото: Arvo Meeks

Валга

Тарту

Тарту.
Тарту. Фото: Kristjan Teedema

Кохтла-Ярве

Палдиски

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх