ГОРОСКОП НА 19 ДЕКАБРЯ ⟩ Близнецам стоит расставить приоритеты, а у Львов могут появиться профессиональные проблемы

Стрелец

Терпение и трудолюбие совершенно необходимы для достижения поставленных целей; не приходится рассчитывать ни на легкие победы, ни на бескорыстную помощь со стороны. Полезным будет умение импровизировать, приспосабливаться к обстоятельствам, но даже оно не избавит вас от проблем в отношениях с деловыми партнерами. Состояние финансовых дел оставляет желать лучшего, вы поступите разумно, если начнете экономить. Не оправдаются надежды, связанные с поездками, много времени будет потрачено зря. Члены семьи предпримут попытку руководить вашими действиями, что приведет к спорам и напряженности. В сфере романтических отношений позитивные тенденции выражены достаточно сильно, что способствует решению многих проблем.

Козерог

Этот день принесет вам большие успехи и позволит приблизиться к достижению давно поставленных целей. Влияние позитивных тенденций ощущается как в профессиональной, так и в личной сфере, благодаря чему в течение всего дня вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно. Жизненный потенциал достаточно высок, легко дается решение разнообразных проблем, ситуации, требующие находчивости и изобретательности, не приводят вас в замешательство. Сегодня можно и начинать новые романтические отношения, и менять к лучшему уже существующие. Эмоции и здравый смысл находятся в равновесии, не возникает поводов для волнений и тревог. В отношениях с младшими родственниками очень важны корректность и чувство такта.

Водолей

Жизненный потенциал будет высоким, а настроение - хорошим. Вы сумеете отделить главное от второстепенного и решить целый ряд задач, требующих внимания. Налаживаются отношения с руководством и деловыми партнерами, появляется возможность использовать свои профессиональные навыки и творческие способности в полной мере. Легко усваивается новая информация, проекты, связанные с учебой и повышением профессиональной квалификации. День подходит для домашних дел, общения с родственниками, отдыха в компании близких людей. Оставит приятное впечатление также посещение вечеринок, светских мероприятий. Вы легко завязываете знакомства, но не теряете головы, что позволяет положить начало гармоничным романтическим отношениям.

Рыбы

Этот день подходит и для работы, и для отдыха - из разнообразных дел выбирайте те, которые вам действительно по душе, и не переживайте из-за того, что решение некоторых проблем откладывается. Хорошо складываются поездки, возможно получение интересных предложений, связанных с переездом или сотрудничеством с иностранными партнерами. Вы не испытаете недостатка в оригинальных идеях и легко найдете способ реализовать их. Отношения в семье гармоничны, вы сможете насладиться покоем и взаимопониманием с близкими. Романтические переживания будут приятными, но вы рискуете оказаться в плену иллюзий, если надолго утратите здравый смысл. Чувство юмора, обаяние и неподдельный интерес к окружающим сделают вас душой любой компании.