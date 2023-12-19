Этот день принесет немало событий, поднимающих настроение и вселяющих оптимизм. Если проявить настойчивость и активность, можно получить ответы на самые важные вопросы, понять, как следует решать накопившиеся проблемы. Сотрудничество принимает новые формы, работа над совместными проектами позволяет проявить не только деловые качества и профессионализм, но и лучшие человеческие качества.
ГОРОСКОП НА 19 ДЕКАБРЯ ⟩ Близнецам стоит расставить приоритеты, а у Львов могут появиться профессиональные проблемы
В решении финансовых вопросов следует воздержаться от экспериментов, отдав предпочтение традиционным, проверенным временем методам. В личной жизни, напротив, можно и нужно проявлять оригинальность, творческих подход к преодолению трудностей. События, нарушающие привычный ход вещей, не только подарят новые впечатления, но и будут способствовать развитию и укреплению романтических отношений. Здоровый эгоизм и умение настоять на своем помогут тем, кто часто вынужден жертвовать слишком многим ради близких людей.
Овны
Овны менее, чем обычно, уверены в себе, чем смогут воспользоваться их недоброжелатели, недобросовестные коллеги и сомнительные деловые партнеры. Сомнения одолевают даже тех, кому, в общем, не на что жаловаться, заставляя видеть события в мрачном свете. Между тем, позитивный настрой очень важен для достижения поставленных целей, и чем раньше вы возьмете себя в руки, тем лучших результатов добьетесь. Этот день хорош для тех, кто учится или занимается исследованиями любого рода. Благоприятное стечение обстоятельств поможет вам составить верное представление о сложившейся ситуации, лучше понять близких людей и себя. Настойчивость и целеустремленность помогут добиться желаемого тем, кто стремится к переменам в личной жизни.
Телец
Тельцы настроены очень серьезно, сосредоточены на решении важных проблем и погружены в не самые приятные размышления. Все это мешает им уделять должное внимание приятным событиям, наслаждаться подарками судьбы и приятными сюрпризами. Между тем, некоторая доля легкомыслия не повредила бы ни вам, ни тому делу, которым вы заняты. Стремление опекать окружающих, контролировать их поступки не лучшим образом скажется на отношениях с коллегами и близкими людьми, которые проявят незаурядное стремление к независимости и самостоятельности. Не стоит взваливать на себя вину за чужие ошибки, вмешиваться в дела, которые не имеют к вам прямого отношения. Забыть на время от тревогах и заботах помогут верные друзья, знающие, как поднять вам настроение
Близнецы
Настойчивость и последовательность, свойственные сегодня Близнецам, удивят и самих представителей этого знака, и тех, кто хорошо их знает. Этот день можно посвятить решению серьезных вопросов, подведению итогов, расстановке приоритетов - здравый смысл и логика уберегут вас от заблуждений и иллюзий. Вы можете дать окружающим ценнейшие советы, касающиеся финансов, однако собственными деньгами не всегда распоряжаетесь разумно. Пришло время выполнять данные ранее обещания, касающиеся личной жизни и романтических отношений. Забота о близких доставит вам массу удовольствия, однако не стоит брать на себя слишком многое: предоставьте окружающим хотя бы малую часть той свободы, которую так цените сами, и все будут довольны.
Рак
Раки более обычного восприимчивы и чувствительны к внешним воздействиям, чужому настроению. Именно поэтому сегодня представителям этого знака стоит тщательно выбирать себе компанию: старайтесь не иметь дела с пессимистами, чрезмерно властными людьми и теми, кто вольно или невольно портит вам настроение. Самое время вспомнить о друзьях, ценящих ваши душевные качества. Общение с любимым человеком порадует, вероятны приятные признания, долгожданные перемены в личной жизни. От поездок и утомительных занятий лучше воздержаться, так же как и от решения финансовых вопросов, крупных покупок и инвестиций. Не исключены конфликты со старшими родственниками, разногласия будут касаться, в основном, имущественных и бытовых вопросов.
Лев
Хотя жизненный потенциал находится на достаточно высоком уровне, отмечается некоторое снижение деловой активности, что может привести к появлению профессиональных проблем. Нарастает напряженность в отношениях с деловыми партнерами, вероятны проявления недовольства и критические замечания со стороны руководства и коллег. Состояние финансовых дел внушает некоторое беспокойство, от незапланированных покупок лучше воздержаться. Семейные дела также складываются не лучшим образом, родственники неверно оценивают ваши поступки, не понимают их мотивов. В такой ситуации особенно важной становится поддержка друзей и любимого человека. Вечер в хорошей компании - это именно то, что вам нужно, чтобы настроение улучшилось.
Дева
У Дев появится возможность пересмотреть свое отношение к профессиональным проблемам и сделать верные выводы. Отходят на второй план проекты, осуществление которых требует значительных усилий; на смену им приходят интересные и увлекательные дела, позволяющие вам в полной мере использовать свои возможности, учиться чему-то новому, находить единомышленников. Возможны незапланированные расходы, денежные поступления маловероятны. Найдите время для встречи со старыми друзьями - общие воспоминания натолкнут вас на интересные мысли. В сфере романтических отношений складывается ситуация, позволяющая проявлять инициативу и добиваться желаемого, ваша настойчивость не покажется чрезмерной.
Весы
Из-за необдуманных поступков и ошибок других людей вы не сможете реализовать свои планы в намеченный срок, что может вызвать нешуточное раздражение и, как следствие, напряженность в отношениях с окружающими. Найдите возможность порадовать себя чем-то - приятной покупкой, интересным делом, необычным развлечением; вам нужны положительные эмоции для того, чтобы восстановить душевное равновесие и взглянуть на существующие проблемы с новой точки зрения. Возможны разногласия в семье, споры с любимым человеком. Вы готовы пойти на компромисс, но близкие ждут от вас все новых и новых уступок, что не способствует гармонии и хорошему настроению. Отложите решение важных вопросов, не торопитесь с выводами - к концу дня позитивные тенденции наберут силу и вы почувствуете себя более комфортно.
Скорпион
Успех принесут обдуманные, последовательные и тщательно спланированные действия. Появятся и новые идеи, но реализовать их будет не так просто, как кажется. Ситуация осложняется еще и тем, что сегодня вы не можете положиться даже на тех, кто неоднократно обещал вам помощь; вероятны конфликты с недавними союзниками, споры с единомышленниками. Это не лучший день для проявления организаторских способностей, лидерских качеств. В романтических отношениях проблем не возникнет, если вы будете вести себя сдержанно и разумно. Избегайте провокаций, поступков, которые могут быть расценены как вызывающие, не испытывайте терпение любимого человека. Умение уступать и прислушиваться у чужому мнению избавит вас от конфликтов с родственниками.
Стрелец
Терпение и трудолюбие совершенно необходимы для достижения поставленных целей; не приходится рассчитывать ни на легкие победы, ни на бескорыстную помощь со стороны. Полезным будет умение импровизировать, приспосабливаться к обстоятельствам, но даже оно не избавит вас от проблем в отношениях с деловыми партнерами. Состояние финансовых дел оставляет желать лучшего, вы поступите разумно, если начнете экономить. Не оправдаются надежды, связанные с поездками, много времени будет потрачено зря. Члены семьи предпримут попытку руководить вашими действиями, что приведет к спорам и напряженности. В сфере романтических отношений позитивные тенденции выражены достаточно сильно, что способствует решению многих проблем.
Козерог
Этот день принесет вам большие успехи и позволит приблизиться к достижению давно поставленных целей. Влияние позитивных тенденций ощущается как в профессиональной, так и в личной сфере, благодаря чему в течение всего дня вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно. Жизненный потенциал достаточно высок, легко дается решение разнообразных проблем, ситуации, требующие находчивости и изобретательности, не приводят вас в замешательство. Сегодня можно и начинать новые романтические отношения, и менять к лучшему уже существующие. Эмоции и здравый смысл находятся в равновесии, не возникает поводов для волнений и тревог. В отношениях с младшими родственниками очень важны корректность и чувство такта.
Водолей
Жизненный потенциал будет высоким, а настроение - хорошим. Вы сумеете отделить главное от второстепенного и решить целый ряд задач, требующих внимания. Налаживаются отношения с руководством и деловыми партнерами, появляется возможность использовать свои профессиональные навыки и творческие способности в полной мере. Легко усваивается новая информация, проекты, связанные с учебой и повышением профессиональной квалификации. День подходит для домашних дел, общения с родственниками, отдыха в компании близких людей. Оставит приятное впечатление также посещение вечеринок, светских мероприятий. Вы легко завязываете знакомства, но не теряете головы, что позволяет положить начало гармоничным романтическим отношениям.
Рыбы
Этот день подходит и для работы, и для отдыха - из разнообразных дел выбирайте те, которые вам действительно по душе, и не переживайте из-за того, что решение некоторых проблем откладывается. Хорошо складываются поездки, возможно получение интересных предложений, связанных с переездом или сотрудничеством с иностранными партнерами. Вы не испытаете недостатка в оригинальных идеях и легко найдете способ реализовать их. Отношения в семье гармоничны, вы сможете насладиться покоем и взаимопониманием с близкими. Романтические переживания будут приятными, но вы рискуете оказаться в плену иллюзий, если надолго утратите здравый смысл. Чувство юмора, обаяние и неподдельный интерес к окружающим сделают вас душой любой компании.