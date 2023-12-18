Этот день будет в равной степени удачным как для тех, кто следует каждой букве заранее составленного плана, так и для любителей импровизаций. Единственное обязательное условие успеха – разборчивость в контактах. Соблазн увеличить свои доходы, приняв участие в сомнительных с моральной и юридической точки зрения проектах, будет очень велик, но столь же велика и вероятность не получить ожидаемой прибыли, а самому стать жертвой мошенников, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 18 ДЕКАБРЯ ⟩ Козерогам не переоценивать свои возможности, напряженная обстановка на работе у Раков
Во всех сферах жизни лучше воздержаться от экспериментов и отдать предпочтение проверенным методам действий. Нежелательно выяснять отношения с любимым человеком или посвящать весь день обдумыванию существующих в этой области проблем. Своевременный отдых и приятные эмоции позволят по-иному взглянуть на вещи, понять, что трудности отнюдь не являются непреодолимыми.
Овен
Овны торопятся с реализацией своих идей, и невольно оказываются одинокими, ведь окружающие за ними просто не успевают. Сегодня вы можете позволить себе заниматься только интересными и увлекательными делами, поручив другим все скучные и однообразные занятия. Высок творческий потенциал, оригинальные идеи будут сменять друг друга с головокружительной скоростью. Прекрасный день для приобретения необычных, экстравагантных вещей как для себя, так и в подарок. Вас ждет немало приятных эмоций, романтических переживаний. Способность понимать близких с полуслова позволит не только избежать ссор и конфликтов, но и значительно улучшить отношения с теми, кто вам дорог.
Телец
Не стоит торопиться, даже если кажется, что события вынуждают к этому. Чрезвычайно важна самоорганизация – именно благодаря ей вы не только справитесь с массой дел, но и сможете прекрасно отдохнуть, совершить небольшое путешествие или просто сменить обстановку. Старые друзья окажут поддержку в сложной ситуации, а их советы помогут решить некоторые проблемы личной жизни. Высока вероятность денежных поступлений, в том числе и весьма значительных. Однако в расходах нужна умеренность – сегодня вы склонны руководствоваться не здравым смыслом, а мимолетными желаниями, что не лучшим образом сказывается на состоянии кошелька.
Близнецы
Вы придаете большое значение новым знакомствам, охотно идете на контакт с интересными людьми, легко становитесь душой любой компании, но обделяете вниманием тех, кто вам по-настоящему дорог. Любимый человек может неправильно оценить ваше поведение, не исключены проявления ревности, упреки и обиды. Старайтесь вести себя корректно: если дело дойдет до серьезного конфликта, восстановить мир будет непросто. Достаточно спокойным и удачным обещает быть день с точки зрения работы и карьеры. Неприятные сюрпризы маловероятны, преодоление возникающих препятствий не станет непосильной задачей. При проведении переговоров и важных встреч вы можете делать ставку не только на профессионализм, но и на свое обаяние, которое сегодня будет производить неизгладимое впечатление на многих.
Рак
Обстановка на работе может быть достаточно напряженной, и вам придется проявить максимум терпения и чувства такта для того, чтобы не оказаться втянутым в многочисленные и разнообразные конфликты сослуживцев. Соблазн продемонстрировать окружающим свои миротворческие способности очень велик, но эта роль сегодня будет для вас скорее утомительной, чем приятной; поэтому постарайтесь оставить эмоции в стороне и заниматься исключительно собственными делами – такая тактика принесет отличные плоды. Гораздо лучше складываются отношения с близкими. Гармония в семье, взаимопонимание с родственниками и любимым человеком прекрасно скажутся на вашем настроении, а отдых на свежем воздухе и неспешные прогулки по живописным местам будут способствовать росту жизненного потенциала.
Лев
Позитивные тенденции сегодня выражены достаточно сильно, что способствует скорейшему решению самых разных проблем как в профессиональной, так и в личной сфере. К вашему мнению готовые прислушаться все, в том числе и высокопоставленные особы; именно поэтому вам удастся найти не только надежных помощников, но и влиятельных покровителей. Прекрасный день для проведения деловых переговоров, заключения сделок. В этот день можно изменить к лучшему и личную жизнь, проявив инициативу при знакомствах. Вы прекрасно проведете время в кругу друзей и близких, но и посещение многолюдных мероприятий оставит приятное впечатление. Жизненный потенциал высок, вы не испытываете недостатка ни в интересных идеях, ни в энергии, необходимой для их реализации.
Дева
Сегодня вы сможете продемонстрировать окружающим завидные деловые качества и умение творчески подходить к решению любой задачи. Велика вероятность профессионального роста, получения разнообразных поощрений; появляются и новые обязанности, но с ними вы справляетесь без особых хлопот. День подходит для заключения сделок, обсуждения финансовых вопросов, составления планов на будущее. Семейные и романтические отношения гармоничны, влияние негативных тенденций минимально. Не придется прикладывать усилий, чтобы преодолеть трудности в романтических отношениях или завоевать расположение симпатичного вам человека. Хорошо сложатся поездки. Чрезмерные физические нагрузки нежелательны, как и любые нарушения привычного режима дня.
Весы
Профессиональные перспективы просто замечательны, возможностям, которые открываются перед вами, можно только позавидовать. При этом следует иметь в виду, что наиболее значительных успехов вы добьетесь в одиночку, поэтому лучше сосредоточиться на самостоятельной работе, спокойно относясь к затруднениям, которые возникают при реализации совместных проектов. Вы прекрасно справляетесь с решением финансовых вопросов и не ждете одобрения, когда речь идет о покупках и инвестициях. С практической точки зрения такая позиция вполне оправдана, а вот на отношениях с близкими она может сказаться не лучшим образом. Романтическое свидание станет настоящим праздником, если вы проявите немного фантазии при его организации.
Скорпион
Этот день будет очень насыщенным и продуктивным, а во многих отношениях еще и приятным. Вам представится возможность реализовать собственные амбиции, воплотить в жизнь давно составленные планы, добиться признания своих заслуг. Не возникнет проблем в деловых отношениях, даже обсуждение сложных вопросов не вызовет серьезных разногласий. Возможно получение неожиданных, но очень выгодных предложений. Не исключена напряженность в отношениях с родственниками, незваные гости окажутся очень некстати. Тем не менее, вы сможете решить все проблемы мирным путем, сохранить доверительные отношения с теми, кто вам дорог, и избежать ссор с любимым человеком. Отказаться от вредных привычек сбудет несколько легче, чем в другие дни.
Стрелец
Мелкие неприятности, профессиональные разногласия, события, из-за которых придется изменить свои планы, испортят настроение Стрельцам, сделают их более обычного обидчивыми и раздражительными. Проявление этой неприятной тенденции может привести к проблемам в личной жизни, нарушить взаимопонимание влюбленных. Легче других трудности преодолеют те, кто поддерживает тесные отношения со старшими родственниками: их поддержка и советы будут очень кстати. Не тратьте время на печальные размышления – в ваших силах сделать этот день интересным и насыщенным, несмотря на влияние негативных тенденций. Незатейливые развлечения помогут взбодриться, активный отдых будет способствовать росту жизненного тонуса, а посещение культурных мероприятий – расширению кругозора.
Козерог
Не переоценивайте своих возможностей, этот день будет вполне хорош, если вы не станете браться за все дела сразу. Во всем, что касается профессиональной деятельности, будут очень полезными планирование и строгое соблюдение графика. Руководителям следует быть требовательными к подчиненным, на переговорах с деловыми партнерами можно занять жесткую позицию – так вы сможете защитить свои интересы. Общение с друзьями и любимым человеком будет приятным и очень полезным, нежелательно много времени проводить в одиночестве – вас будут одолевать тревоги и не самые приятные размышления. Не принимайте близко к сердцу критические замечания родственников, уверенность в собственной правоте избавит вас от напрасных волнений.
Водолей
Многие профессиональные проблемы могут быть решены благодаря своевременному проведению переговоров. Именно поэтому сегодня не стоит делать вид, что трудностей не существует – лучше обсудить их с деловыми партнерами и руководством, вместе найти ответы на актуальные вопросы. Вероятно получение предложений, в отдаленном будущем сулящих некоторое увеличение доходов. Однако осторожность не помешает; не предпринимайте решительных действий, пока не будете обладать всей необходимой информацией. Не преподнесут неприятных сюрпризов близкие люди. Напротив, общение с ними вас наверняка порадует. Любимый человек поделится с вами своими тревогами, ожидая поддержки и одобрения; не будьте слишком критичны, ваши замечания наносят незаживающие раны.
Рыбы
Благоприятный день. Звезды на вашей стороне, что обещает удачу во многих начинаниях, успех в самых разных делах. Будьте решительны в решении профессиональных проблем – сегодня у вас есть шанс превзойти конкурентов по всем параметрам, добиться одобрения и поддержки руководства. Возможны значительные финансовые поступления, ценные и приятные подарки. Массу приятных эмоций принесет вам посещение вечеринок и праздников, разнообразных торжественных мероприятий. Даже в незнакомой компании вы будете чувствовать себя вполне комфортно, а уж с близкими наверняка найдете общий язык. Этот день подходит для того, чтобы признаться в своих чувствах или предложить любимому человеку нечто необычное.