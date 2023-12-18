ГОРОСКОП НА 18 ДЕКАБРЯ ⟩ Козерогам не переоценивать свои возможности, напряженная обстановка на работе у Раков

Скорпион

Этот день будет очень насыщенным и продуктивным, а во многих отношениях еще и приятным. Вам представится возможность реализовать собственные амбиции, воплотить в жизнь давно составленные планы, добиться признания своих заслуг. Не возникнет проблем в деловых отношениях, даже обсуждение сложных вопросов не вызовет серьезных разногласий. Возможно получение неожиданных, но очень выгодных предложений. Не исключена напряженность в отношениях с родственниками, незваные гости окажутся очень некстати. Тем не менее, вы сможете решить все проблемы мирным путем, сохранить доверительные отношения с теми, кто вам дорог, и избежать ссор с любимым человеком. Отказаться от вредных привычек сбудет несколько легче, чем в другие дни.

Стрелец

Мелкие неприятности, профессиональные разногласия, события, из-за которых придется изменить свои планы, испортят настроение Стрельцам, сделают их более обычного обидчивыми и раздражительными. Проявление этой неприятной тенденции может привести к проблемам в личной жизни, нарушить взаимопонимание влюбленных. Легче других трудности преодолеют те, кто поддерживает тесные отношения со старшими родственниками: их поддержка и советы будут очень кстати. Не тратьте время на печальные размышления – в ваших силах сделать этот день интересным и насыщенным, несмотря на влияние негативных тенденций. Незатейливые развлечения помогут взбодриться, активный отдых будет способствовать росту жизненного тонуса, а посещение культурных мероприятий – расширению кругозора.

Козерог