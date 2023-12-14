ВИДЕО ⟩ В Таллинн прилетела звезда 00-х певица Света, она выглядит очень уставшей

«Ты отвезешь меня домой, и город тихо растворится в сумерках моей печали...», – конечно, и вы знаете слова этой песни. А исполняет ее звезда нулевых - певица Света.
После нескольких перелетов Света очень устала и сразу же из Таллиннского аэропорта направилась отдыхать в отель.
Концерт Светы пройдет в ночном клубе MJCLUB уже в пятницу, 15 декабря. Организаторы заверили, что в программе будут все супер-хиты певицы.
Певица Света - звезда нулевых, обладающая чистым и мягким голосом. На пике популярности она собирала полные залы, мужчины восхищались брюнеткой, а женщины стремились ей подражать. В Эстонии Света выступает уже не в первый раз. По словам организатора, у певицы есть гражданство Франции.