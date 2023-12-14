ВИДЕО ⟩ Предложение Раина Эплера на инфочасе в Рийгикогу: государство должно распределять деньги путем жеребьевки

Член Эстонской консервативной народной партии Райн Эплер, задавая вопрос министру экономики и инфотехнологий Тийту Рийсало во время инфочаса в Рийгикогу, предложил, что деньги можно было бы распределять по жребию. Об этом пишет Elu24.