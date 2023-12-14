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ВИДЕО ⟩ Предложение Раина Эплера на инфочасе в Рийгикогу: государство должно распределять деньги путем жеребьевки

Limon.ee
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Райн Эплер.
Райн Эплер. Фото: Kuvatõmmis Riigikogu infotunni videost/Youtube

Член Эстонской консервативной народной партии Райн Эплер, задавая вопрос министру экономики и инфотехнологий Тийту Рийсало во время инфочаса в Рийгикогу, предложил, что деньги можно было бы распределять по жребию. Об этом пишет Elu24.

В среду на инфочасе в Рийгикогу министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало ответил на вопросы депутатов. Темой была конкурентоспособность Эстонии, и на инфочасе также обсуждались инновационные идеи.

«Наши расходы на содержание бюрократического аппарата довольно высоки», - сказал на парламентском инфочасе в среду член партии EKRE Райн Эплер.

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