Умер автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов

Андрей Константинов основал «Агентство журналистских расследований» и 47news, был одним из основателей «Фонтанки». Наибольшую популярность писатель приобрел благодаря циклу криминальных романов о «Бандитском Петербурге». Написать книгу «Адвокат», которая затем легла в основу сериала о криминальном Санкт-Петербурге, автора подтолкнула встреча с режиссером Валерием Огородниковым - он предложил Константинову написать сценарий для картины о бандитах. И книги, и их экранизация сделали писателя знаменитым не только в России, но и в других странах.