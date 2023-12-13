Умер актер популярных сериалов «Бруклин 9−9» и «Доктор Хаус»

Брауэр был номинирован на четыре премии «Эмми». «Не могу поверить, что ты ушел так скоро. Для меня большая честь знать тебя, смеяться вместе с тобой, работать с тобой и разделить восемь славных лет, наблюдая за твоим незаменимым талантом. Это больно. Ты покинул нас слишком рано. Ты научил меня так многому. Я буду вечно благодарен за опыт знакомства с тобой. Спасибо за твою мудрость, твои советы, твою доброту и твою дружбу. Глубочайшие соболезнования жене и семье в это трудное время. Ты показал мне, как выглядит хорошо прожитая жизнь. Покойся с миром, Андре. Я люблю тебя, чувак», - написал в Instagram партнер Брауэра по сериалу «Бруклин 9−9» Терри Алан Крюc.