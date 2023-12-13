ГОРОСКОП НА 13 ДЕКАБРЯ ⟩ Ракам утром надо расслабиться, а Водолеям – уделить внимание здоровью

Расположение планет в течение первой половины этого дня окажется неблагоприятным. Вы можете чувствовать в своей деятельности серьезные препятствия, которые могут возникать по причине плохой продуманности ваших действий, слабого планирования. Сейчас также тяжело будет находить взаимопонимание с окружающими вас людьми, не рекомендуется на первую половину дня планировать встречи с друзьями и короткие поездки, пишет Дворец.
Во второй половине дня духовные ценности станут для вас значительно важнее. Именно поэтому это время удачно для посещения храма, медитаций, застолий, в которых будут участвовать только приятные вам люди, которые искренно к вам относятся. Душевные беседы, размеренный отдых в этот период пройдут непринужденно и весело.
Овен
Не стоит с самого утра брать высокий темп. Проснувшись, подготовьтесь к важному разговору, принятию серьезного решения, или к беседе с начальством. Внутреннее напряжение, вызванное ответственностью, в дневные часы может осложнить ваши отношения с родными. Если ваши слова шокируют членов семьи, дайте им время привыкнуть к сказанному, а себе - время расслабиться, остыть. Несмотря на бесповоротно изменившиеся цели, не отказывайте во внимании близким людям. Собственный угол, семья и тепло домашнего очага сегодня очень нужны вам, и вам придется считаться с этой привязанностью.
Телец
Вас ожидает новое важное знакомство или освоение непривычного маршрута. Ваши привычки в области общения могут подвергнуться серьезной критике. Прежде чем переживать и бросаться на защиту удобных вам методов, подумайте, не пора ли и вправду взять курс на более практичную, целенаправленную работу с информацией, на более четкое, деловитое и беспристрастное взаимодействие с окружающими. Вас может подстерегать конфликт с родственником, попутчиком, соседом, корреспондентом, партнером. Даже если вас задели за живое, тщательно выбирайте слова, не переносите свои эмоции на другого человека.
Близнецы
Сегодня возможен спор на финансовой почве. Вас могут настоятельно попросить выплатить долг или признать свою зависимость от более сильного партнера, принудить исполнить обязательства, взятые перед официальной организацией (государственной или частной), или перед семьей. Возможно, вам предстоит самостоятельно решиться на непростые отношения, влезть в долги. Прежняя системы оплаты вашего труда теперь уже вряд ли будет устраивать вас. Будьте внимательнее, старайтесь соблюдать правила и уважать интересы другой стороны. От этого будет зависеть очень многое, возможно - ваше выживание.
Рак
Утром позвольте себе расслабиться, пофантазировать, уединиться. Уже к полудню другие люди напомнят вам о себе, причем весьма настоятельным тоном. Вам не удастся сделать вид, что вы не услышали их, и диалог будет неизбежен. Возможны изменения в супружеской жизни. Ваша вторая половина способна выставить вам твердые и неотвратимые условия. В переговорах смело защищайте свои интересы. На их учет и соблюдение вы имеете полное и естественное право. Если же вы дадите слабину, другая сторона не преминет воспользоваться правом сильного, и вы окажетесь одновременно под опекой и контролем.
Лев
Хорошие отношения с домашними сегодня зависят от того, насколько вы готовы уступать им, приносить естественные и разумные жертвы. Искренняя привязанность, душевная близость между вами помогут правильно и безболезненно распределить обязанности в доме, избежать конфликтов и претензий. Но если у вас имеются тайны от близких, вам придется несладко. На службе чисто человеческая привязанность к кому-то из сослуживцев (либо личный интерес) может поставить вас по одну сторону баррикады, тогда как ваши друзья окажутся строго напротив. В разговорах избегайте лишней эмоциональности и нажима.
Дева
Интересы ваших детей (или вашего собственного мощного творческого проекта, замысла) противоречат будущему благополучию и безопасности существования. Решать эту задачу вам придется, подключая все известные вам факты, как прямые, так и косвенные. Попытавшись протолкнуть свою идею, вы сразу же встретите контраргументы, возражения, которые могут оказаться весьма эмоциональными, но при этом вполне справедливыми. Не падайте духом и не спешите ставить на своих надеждах жирный крест. Но приготовьтесь к тому, что вам предстоит серьезно преобразовать свою жизнь, пересмотреть привычки.
Весы
Ответственный день. Занимаясь реализацией текущих планов, в первую очередь отстаивайте вопросы безопасности, либо обдумывайте их. Вам предстоит защитить естественные, первоочередные права своего бизнеса, или интересы семьи. Дела, связанные с недвижимостью, условиями проживания, родственными отношениями (включая имущественные) потребуют особого внимания. Без достаточного хладнокровия, умения всех участников владеть собой, переговоры на эти темы могут оказаться взрывоопасным мероприятием. Но если вы полностью доверяете собеседникам, итог беседы будет очень конструктивным.
Скорпион
Утром вам есть смысл заняться обработкой документов, обдумыванием полученных сведений, высказанных окружающими мыслей, сравнениями, размышлениями. Наиболее напряженными и запоминающимися обещают стать дневные часы. Ваши интересы сместятся в сторону самых насущных, задевающих за живое вопросов. Получаемая важная информация может тревожить вас. Возможен спор с родственником или другом, организация поездки или непростая адаптация к ее условиям. Вам могут срочно понадобиться документы, необходимые для благополучного и комфортного путешествия, и их отсутствие будет весьма критичным.
Стрелец
Супружеские или иные партнерские отношения сохранят для вас важность в течение всего дня. Наиболее важными станут вопросы, связанные с имуществом, контролем над ним, властью, разделом сфер влияния. Днем вам предстоит отстаивать собственные жизненные интересы, либо естественные первоочередные права семьи, близких. Не относитесь к предъявляемым вам претензиям и требованиям чересчур легкомысленно. В целом, ситуация складывается скорее в вашу пользу. Однако обсуждаемые (или обдумываемые) сегодня вещи настолько принципиальны, что лучше сразу взять верное направление и тон.
Козерог
Ваши мысли потекут в совершенно новом направлении. Свои намерения, просьбы, соображения вы можете высказывать мощно и открыто, но агрессии и прямого давления на окружающих лучше избегать. Те, кто состоит в брачном союзе, смогут несколькими словами перевернуть свою семейную жизнь, установить новые законы взаимодействия со своей второй половиной. Для декабрьских Козерогов день исключительно важен. В беседе с партнерами, в выступлении на публике они получают возможность проверить, насколько сильны и весомы их размышления и решения, насколько убедительны и неопровержимы их аргументы.
Водолей
Для вас сохраняют значение привязанность, забота по отношению к тем, кого вы любите, а также ваша способность выражать им свою любовь словами (вслух или в письме). Всем Водолеям, так или иначе тесно связанным с распространением и обработкой информации, с литературным творчеством, сферой обучения, транспорта, с оказанием бытовых услуг, предстоит приступить к новому этапу работы, либо явственно понять и осознать неотвратимость перемен. Следует уделить пристальное внимание распорядку дня, средствам связи, состоянию здоровья, сделав упор на реорганизацию, обновление, отсечение ненужного.
Рыбы
В связи с неизбежной переменой образа жизни вас может охватить возбуждение или страх, смешанные с любопытством. Не бездельничайте, найдите себе занятие, задействующее как ум, так и тело. Иначе повышается риск раздражительности, чрезмерной эмоциональности. Это, в свою очередь, грозит конфликтом, взаимными претензиями, причем под раздачу могут попасть совершенно невинные люди. Необратимые перемены ожидают вас в домашней жизни, условиях повседневного существования, в способах контактирования с дорогими вам людьми, в связи с обучением детей, а также в творческой области.