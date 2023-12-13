ГОРОСКОП НА 13 ДЕКАБРЯ ⟩ Ракам утром надо расслабиться, а Водолеям – уделить внимание здоровью

Стрелец

Супружеские или иные партнерские отношения сохранят для вас важность в течение всего дня. Наиболее важными станут вопросы, связанные с имуществом, контролем над ним, властью, разделом сфер влияния. Днем вам предстоит отстаивать собственные жизненные интересы, либо естественные первоочередные права семьи, близких. Не относитесь к предъявляемым вам претензиям и требованиям чересчур легкомысленно. В целом, ситуация складывается скорее в вашу пользу. Однако обсуждаемые (или обдумываемые) сегодня вещи настолько принципиальны, что лучше сразу взять верное направление и тон.

Козерог

Ваши мысли потекут в совершенно новом направлении. Свои намерения, просьбы, соображения вы можете высказывать мощно и открыто, но агрессии и прямого давления на окружающих лучше избегать. Те, кто состоит в брачном союзе, смогут несколькими словами перевернуть свою семейную жизнь, установить новые законы взаимодействия со своей второй половиной. Для декабрьских Козерогов день исключительно важен. В беседе с партнерами, в выступлении на публике они получают возможность проверить, насколько сильны и весомы их размышления и решения, насколько убедительны и неопровержимы их аргументы.

Водолей

Для вас сохраняют значение привязанность, забота по отношению к тем, кого вы любите, а также ваша способность выражать им свою любовь словами (вслух или в письме). Всем Водолеям, так или иначе тесно связанным с распространением и обработкой информации, с литературным творчеством, сферой обучения, транспорта, с оказанием бытовых услуг, предстоит приступить к новому этапу работы, либо явственно понять и осознать неотвратимость перемен. Следует уделить пристальное внимание распорядку дня, средствам связи, состоянию здоровья, сделав упор на реорганизацию, обновление, отсечение ненужного.

Рыбы

В связи с неизбежной переменой образа жизни вас может охватить возбуждение или страх, смешанные с любопытством. Не бездельничайте, найдите себе занятие, задействующее как ум, так и тело. Иначе повышается риск раздражительности, чрезмерной эмоциональности. Это, в свою очередь, грозит конфликтом, взаимными претензиями, причем под раздачу могут попасть совершенно невинные люди. Необратимые перемены ожидают вас в домашней жизни, условиях повседневного существования, в способах контактирования с дорогими вам людьми, в связи с обучением детей, а также в творческой области.