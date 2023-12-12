Смело закупайте лотерейные билеты: Павел Глоба назвал трех счастливчиков декабря среди знаков Зодиака

Близнецы

Представители воздушного знака станут настоящими счастливчиками в декабре. Безоговорочные везунчики месяца достигнут всех поставленных целей и сумеют претворить заветные мечты в жизнь. Повезет Близнецам и в личной жизни: представители знака могут встретить свою вторую половинку. Также есть шанс серьезно обогатиться.

Рак

Представителям водного знака повезет в финансовом плане. Фортуна будет на их стороне, Раки могут смело закупаться лотерейными билетами. Денежная удача им гарантирована. Кроме того, дела на работе пойдут в гору. Раки могут надеяться на прибавку к жалованию или крупную премию.

Скорпион

Представителям водного знака также повезет финансово. Однако фортуна не бьет вслепую: Скорпионам придется много работать в начале месяца, чтобы сорвать денежный куш. Если представители знака приложат максимум усилий и стараний, то будут почивать на лаврах и собирать плоды усердной работы.