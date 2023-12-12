ГОРОСКОП НА 12 ДЕКАБРЯ ⟩ Близкие будут недовольны Близнецами, а Весам стоит проверить свой автомобиль

Козерог

День напряженной работы. Высока вероятность информационных перегрузок, переутомления. Вам не удастся отсидеться взаперти, увлеченно занимаясь своими делами втайне от других людей. Вам придется либо приоткрыть завесу и дать о себе хоть какую-то информацию, либо вступить в конфликт с теми, кто желает вас проконтролировать, требует отчета. Возможны столкновения с медиками, сослуживцами. Не рекомендуются хирургические операции. Чтобы ваши усилия не пошли прахом, нацеливайтесь на полное преобразование ритма работы. Попробуйте сменить распорядок дня, план рабочих контактов.

Водолей

Вам предстоит столкнуться с преградами на пути к своей любви, или же на ходу оттачивать, видоизменять детали творческого замысла. Ваши слова могут быть неверно поняты. Друзья способны ревновать вас к вашему увлечению, оспаривать ваши таланты, а заказчики - недостаточно платить за ваше творчество. Вам придется отвечать за тех, кто вам дорог, помогать им, или объяснять им свои чувства. Приготовьтесь отказаться от лишнего, уступить, пожертвовать чем-то. Это не стеснит вашей индивидуальности. Но к расходам или реорганизации финансовых дел и взятых обязательств стоит приготовиться.

Рыбы

Вы будете разрываться между работой и домом. Правильная организация времени, выбор подходящих средств связи, умелое лавирование в изменчивой обстановке позволит вам справиться с ворохом дел и обязанностей. Но вряд ли вы сумеете сделать это самостоятельно, без помощи ответственного и опытного партнера. Не отказывайтесь от поддержки супруга. Вполне возможно, что вместе с ней вы получите ворчание, критику или раздражение, но с этим вам придется смириться. Зато сообща вы сможете вывести свою домашнюю, семейную жизнь на новый этап. Побочным эффектом могут стать перепады настроения, опоздания.