Этот день сложно назвать благоприятным. Негативный аспект между Марсом и Ураном может привести к необоснованным, излишне поспешным действиям и спонтанным поступкам. Сейчас стоит опасаться спешки, так как она может стать причиной неприятностей и даже создаст вероятность получения травм. В этот день стоит проявить особенную осторожность при работе с электрическими и механическими приборами и оборудованием, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 12 ДЕКАБРЯ ⟩ Близкие будут недовольны Близнецами, а Весам стоит проверить свой автомобиль
Этот день также принесет частые смены настроения, которое сейчас может легко меняться под воздействием различных мелочей. Единственный совет, который можно дать в этой ситуации – постарайтесь не обращать внимания на мелкие неприятности и стремитесь действовать согласно складывающейся ситуации.
Овен
Сегодня придется забыть о чрезмерной деликатности в общении. Обсуждение многих вопросов потребует решительности, готовности к резким переменам. Свое мнение в споре подтверждайте практическими примерами, уже осуществленными деталями большого плана. Возможно, вас вынудят дать отчет в том, что вы сделали, призовут обосновать свои поступки, объяснить противоречия в действиях и убеждениях. Сдача теста, экзамена, прохождение собеседования при поступлении в ВУЗ или при приеме на работу будет непростым делом. Шансы на успех есть, вам лишь нужно суметь ими воспользоваться.
Телец
Вступление в новый статус или более авторитетную должность начнется для вас с умственного испытания, напряжения. Ваши личные средства также потребуют изменений, заметной реорганизации. Вам придется приложить усилия, чтобы ответить на имущественные претензии в свой адрес или предупредить их. Для этого проявите четкость, предусмотрительность, оперативность. Овладеть искусством разрешения финансовых и имущественных споров вам помогут коллеги, единомышленники. Предметом конфликта может стать интеллектуальная собственность, документация, источник информации.
Близнецы
Родители, партнеры, друзья будут недовольны вами. Вас могут втянуть в спор, превосходящий ваши реальные возможности (например, вашу информированность, образованность, авторитетность), или в убыточное сотрудничество. Позиция ваших конкурентов может быть поучающей и весьма агрессивной. Постарайтесь держать себя в руках. Несмотря на малоприятный характер общения с окружающими, вы получите максимально полные сведения о ситуации, а также развернутую и открытую оценку своих недостатков. Воспользуйтесь критикой в свой адрес, чтобы понять, в каком направлении вам следует работать дальше.
Рак
Вы можете оказаться жертвой чужих интриг. Но по внимательном рассмотрении не исключается и ваша вина - например, неосторожные, грубые выражения, нечестность, невнимательность. Возможны ссоры и охлаждение отношений между вами и коллегами, чиновниками, подчиненными и помощниками, медиками, представителями обслуживающей сферы. Потеря доверия и словесная несдержанность могут привести к полному разрыву контактов. Состояние здоровья требует особого внимания. Не рекомендуется оперативное вмешательство, касающееся рук, органов зрения и дыхания. Опасайтесь травм, порезов, укусов животных.
Лев
Настраивайтесь на преодоление препятствий в общении. В результате отхлаждения отношений с друзьями (или потери связей с ними) некоторые возможности, связанные с будущим, окажутся закрыты для вас, либо будут существенно затруднены. Обучение за рубежом не принесет вам комфорта и спокойствия. Развлекательное путешествие или общение с представителями другой культуры может превратиться в преодоление языковых барьеров. Финансовые ограничения также не сделают вашу жизнь более легкой. День дает возможность научиться ловкости, оперативности, бесстрашию, отточить творческие замыслы.
Дева
Довольно критический день. Ради достижения целей вам предстоит справиться сразу с несколькими препятствиями. Постарайтесь не поддаваться пессимизму, раздражительности, унынию - и одним препятствием будет меньше. Берите на себя ответственность за свои слова, за разработанные документы и планы, иначе ее взвалят на вас другие, уже без вашего согласия. Это подходящее время для выявления людей, действительно преданных вам. Благодаря целенаправленным усилиям, хорошей организации работы, четкости и оперативности вы сможете выйти на новый уровень личного или делового общения.
Весы
Готовьтесь отсеивать информацию, отражать нападки конкурентов, искать недостающие сведения. В поездках следует вести себя предельно осторожно. Не теряйте из виду общей картины, не забывайте о правилах поведения на дороге, о технике безопасности. Ваш автомобиль может нуждаться в ремонте, проверке. Вас могут подвергнуть контролю, досмотру, потребовать отчета о цели путешествия, попросить предъявить документы. Работники сферы транспорта, обучения, связи должны будут подтвердить свое мастерство. Сдать экзамен, отчитаться или оправдаться будет непросто, так как вас будут ловить на каждой мелочи.
Скорпион
Ваша финансовая политика вызовет возражения у партнеров, друзей, родственников. Постоянное партнерство или супружеский союз могут стать вам моральной поддержкой, но вряд ли избавят от необходимости справляться с многочисленными требованиями, предъявляемыми другими людьми. Ваши доходы, равно как и расходы, могут подвергнуться контролю. Не удивляйтесь новым счетам, просьбам предоставить налоговую декларацию, отчитаться за ваши личные инициативы и их результаты. Вашим деловым документам, договоренностям может понадобиться грамотная и придирчивая проверка.
Стрелец
В азарте спора вы способны пойти против собственного партнера или нарушить строгие заповеди начальства. Отстаивая свою личную независимость и право на индивидуальную инициативу, все же не забывайте оглядываться на обстановку, учитывать реальную ситуацию и замешанных в ней конкретных людей. Ваши собеседники приобретают большую власть над тем, чем вы уже владеете, или хотят разделить с вами честь управлять внушительным капиталом, честно заработанным вами. Вам предстоит побороться, чтобы не подпустить к своему пирогу лишних людей или ограничить их полномочия.
Козерог
День напряженной работы. Высока вероятность информационных перегрузок, переутомления. Вам не удастся отсидеться взаперти, увлеченно занимаясь своими делами втайне от других людей. Вам придется либо приоткрыть завесу и дать о себе хоть какую-то информацию, либо вступить в конфликт с теми, кто желает вас проконтролировать, требует отчета. Возможны столкновения с медиками, сослуживцами. Не рекомендуются хирургические операции. Чтобы ваши усилия не пошли прахом, нацеливайтесь на полное преобразование ритма работы. Попробуйте сменить распорядок дня, план рабочих контактов.
Водолей
Вам предстоит столкнуться с преградами на пути к своей любви, или же на ходу оттачивать, видоизменять детали творческого замысла. Ваши слова могут быть неверно поняты. Друзья способны ревновать вас к вашему увлечению, оспаривать ваши таланты, а заказчики - недостаточно платить за ваше творчество. Вам придется отвечать за тех, кто вам дорог, помогать им, или объяснять им свои чувства. Приготовьтесь отказаться от лишнего, уступить, пожертвовать чем-то. Это не стеснит вашей индивидуальности. Но к расходам или реорганизации финансовых дел и взятых обязательств стоит приготовиться.
Рыбы
Вы будете разрываться между работой и домом. Правильная организация времени, выбор подходящих средств связи, умелое лавирование в изменчивой обстановке позволит вам справиться с ворохом дел и обязанностей. Но вряд ли вы сумеете сделать это самостоятельно, без помощи ответственного и опытного партнера. Не отказывайтесь от поддержки супруга. Вполне возможно, что вместе с ней вы получите ворчание, критику или раздражение, но с этим вам придется смириться. Зато сообща вы сможете вывести свою домашнюю, семейную жизнь на новый этап. Побочным эффектом могут стать перепады настроения, опоздания.