ФОТО ⟩ Эстонская ведьма Мэрилин Керро продает волшебные фаллоимитаторы

«Замечательная свеча с полудрагоценным камнем, который сжигает прошлое и помогает двигаться туда, где тебе и положено быть. В комплекте со свечой - ключевое слово от меня, характеризующее то, чем обязательно будет обладать ваш будущий избранник, так вы его сразу узнаете. Также в коробку входит мыло, которое призовет избранника, нужно только постоянно предметом пользоваться. Из плюсов - ты получишь чистое тело и разум. Как и лампа Аладдина, это мыло-фаллос, натирая и намыливая его, сделает свое дело. Если не веришь, попробуй сам. А еще это прекрасный подарок для подруги, которая долгое время была одна!» - добавляет эстонская ведьма.