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Больно смотреть: видео с увядающим Брюсом Уиллисом разбило сердце его поклонникам

Limon.ee
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Брюс Уиллис.
Брюс Уиллис. Фото: Shutterstock

Средняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса 32-летняя Скаут ЛаРу опубликовала в Instagram stories видео с отцом, который страдает тяжелой формой деменции.

«Крепкий орешек» давно не в форме, но болезнь, похоже, забрала у него самое дорогое - радость жизни. На кадрах он инстинктивно хватается за протянутую руку, но узнает ли того человека, кто рядом с ним, - свою родную дочь - неизвестно. Кроме того, всегда улыбчивый Уиллис на этот раз не выразил никаких эмоций.

Видео смотри ЗДЕСЬ!

Судя по всему, Скаут ЛаРу навестила тяжелобольного отца в День благодарения. Праздник объединил под одной крышей и других членов некогда большой и дружной семьи. Другие дети Брюса Уиллиса тоже поделились фотографиями с ним, но на них актер выглядит бодрее.

Ранее Деми Мур призналась, что ей разбила сердце последняя встреча с Брюсом Уиллисом - он ее не узнал. Актриса поразилась тому, как быстро прогрессирует деменция. А до этого друг «крепкого орешка» рассказал, что актер лишился вербальных навыков из-за прогрессирования болезни. По его словам, звезда больше не может ни говорить, ни читать.

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