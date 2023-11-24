Больно смотреть: видео с увядающим Брюсом Уиллисом разбило сердце его поклонникам

«Крепкий орешек» давно не в форме, но болезнь, похоже, забрала у него самое дорогое - радость жизни. На кадрах он инстинктивно хватается за протянутую руку, но узнает ли того человека, кто рядом с ним, - свою родную дочь - неизвестно. Кроме того, всегда улыбчивый Уиллис на этот раз не выразил никаких эмоций.

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Судя по всему, Скаут ЛаРу навестила тяжелобольного отца в День благодарения. Праздник объединил под одной крышей и других членов некогда большой и дружной семьи. Другие дети Брюса Уиллиса тоже поделились фотографиями с ним, но на них актер выглядит бодрее.