Доводилось ли вам видеть в супермаркетах людей, которые, гуляя между полок, едят чипсы из открытой пачки и запивают лимонадом, за которые еще не заплатили? Такая привычка появилась у некоторых жителей Эстонии относительно недавно, однако в Европе и США такое явление распространено довольно давно.
ФОТО ⟩ Женщина в Lidl жадно жевала конфеты и не думала платить: супермаркеты в Эстонии часто сталкиваются с такими клиентами
Но в таких случаях очевидно, что человек открыл упаковку чего-либо, за что намерен заплатить (во всяком случае, хочется так думать). А вот что делать, если человек нагло разворачивает одну за другой конфеты на развес, ест их и не чувствует ни капли угрызений совести? Получается, что с самого раннего детства родители внушают своим детям, что прежде чем есть, за любой товар надо заплатить, а тут вы идете по магазину и видите такую картину.
Такая публикация недавно появилась в группе, посвященной обсуждениям товаров из магазинов Lidl в Эстонии. Автор пишет, что она зашла в один из таллиннских магазинов Lidl, где перед ней открылась следующая картина: «Стоит женщина возле коробки с конфетами, просто ест их и фантики обратно в коробку бросает. Я думаю, это не нормально».
«А что так можно было? Ну вот, а мы покупаем, деньги тратим»;
«А еще постоянно выпечку голыми руками хватают»;
«Пускай у охраны голова болит. А вот фантики могла бы и с собой забрать»;
«А что так можно было?! Я лично для пробы по две конфетки покупала пару сортов. Так тетя на кассе сидела с таким недовольным лицом, что мне было даже неловко, что я так покупаю для пробы. А вот оказывается, как надо было»,
- пишут в комментариях к публикации участники группы.
Нас удивила эта история, и мы решили обратиться к крупным сетям продуктовых супермаркетов, которые представлены в Эстонии, чтобы узнать, часто ли у них происходят подобные случаи и как бороться с такими людьми.
Леа Кимбер, руководитель по персоналу Maxima Eesti говорит, что такое действительно случается. «Есть люди, которые едят в магазине выпечку, сладости, пьют сок и так далее. Если сотрудники магазина или охранники замечают это, они направляют человека к кассе для оплаты товара/товаров. Если говорить о людях, которые пытаются что-то стянуть, то чаще всего это дети, которые любят пошутить и посмотреть, заметят ли их и как отреагируют на их поступок. Есть и те, кто считает, что это нормально - попробовать товар на вкус. Но есть и те, кто хочет просто есть, например, бездомные», - описывает Кимбер.
Она говорит, что работники магазинов прекрасно понимают, что многим людям сегодня экономически трудно покупать продукты, но нельзя мириться с воровством. «Чтобы поддержать нуждающихся, мы сотрудничаем с продуктовым банком и ежедневно передаем около 1 680 килограммов продуктов. Это количество товаров собирается в наших 84 магазинах».
По ее словам, в случае краж они также обращались в полицию, особенно если клиент вел себя агрессивно.
Специалист по связям с общественностью Lidl Eesti Каспар Кютт говорит, что им известно о случаях, когда люди брали развесные конфеты, булочки и другие хлебобулочные изделия и пытались их съесть их, не заплатив. «Персонал обучен действиям в таких ситуациях, а сотрудники службы безопасности готовы прийти на помощь в случае необходимости», - отмечает он. В некоторых ситуациях сотрудникам магазина даже приходилось привлекать полицию.
Руководитель отдела форматов Rimi Eesti Елена Литвинович также подтверждает, что такие ситуации происходят постоянно, и считает, что это очень невежливо и может быть расценено как воровство. «Конечно, мы не хотим, чтобы сотрудники магазинов сталкивались с подобными ситуациями, и очень надеемся, что наши покупатели будут вести себя в магазине вежливо, но взаимодействие с покупателями - это тоже часть обслуживания клиентов, в том числе и то, чтобы призвать их к порядку. В каждой конкретной ситуации мы разбираемся индивидуально и стараемся найти мирное решение, а привлечение полиции является крайней мерой», - считает Литвинович.
Руководитель отдела коммуникаций и ответственного бизнеса Prisma Peremarket Кристийна Тамберг отмечает, что подавляющее большинство людей, посещающих их магазины, ведут себя корректно и не потребляют продукты в магазине, не заплатив за них. Однако, по ее словам, к сожалению, бывают и другие случаи, когда приходиться просить покупателя оплатить потребленный товар на кассе.
«Служба безопасности, безусловно, следит за такими ситуациями и при необходимости может вмешаться. Мы с пониманием относимся к таким ситуациям и не будем вмешиваться, если, например, заметим, что родитель открывает в магазине бутылку с напитком и дает выпить ребенку, а затем идет к кассе, чтобы оплатить напиток», - отмечает Тамберг.
Представитель отдела маркетинга Selver Юрг Самель не считает такие случаи большой проблемой: «Всегда находились покупатели, которые брали конфеты и съедали их на месте. И дети, и взрослые, мы никогда, по-моему, не обращались в полицию.
В последнее время мы стали обращать внимание на молодых людей, употребляющие энергетические напитки в торговых залах, так как по общепринятой практике молодым людям до 16 лет не рекомендуется покупать и употреблять напитки, содержащие стимуляторы. Запретить покупку нельзя, но кассир может сделать замечание и убедить покупателя перейти на более безопасный продукт», - отмечает Самель.
По его словам, если сотрудники магазина или службы безопасности заметят, что кто-то употребляет неоплаченный товар в торговом зале, они вмешаются, и, конечно, покупателю придется заплатить.
Мы также решили обратиться в полицию, чтобы узнать, приходилось ли их сотрудникам разрешать подобные ситуации.
Руководитель процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер говорит, что с большинством торговых сетей у них есть договоренность о том, что в случае краж на небольшую сумму, магазин самостоятельно разбирается с нарушителем.
«Если же по какой-то причине сотрудники магазина или нанятой охранной фирмы не могут самостоятельно справится с ситуацией и прийти к соглашению, которое устроит все стороны, то следует вызвать на место патруль. В таком случае мы начинаем производство по статье о краже. Следует учитывать, что кража даже на небольшую сумму остается кражей. Однако хотелось бы отметить, что в последнее время такие инциденты разрешаются без вмешательства полиции», - объяснила Тоатер.