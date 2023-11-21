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Житель Вырумаа, жестоко избитый девушкой во время любовных игр: когда все закончилось, извиняться пришлось мне

Анналийза Кёсс
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«Я признался ей, что мне было очень страшно», - рассказал Тоомас.
«Я признался ей, что мне было очень страшно», - рассказал Тоомас. Фото: Kuvatõmmis saatest «Kuuuurija» / Shutterstock / Elu24 kollaaž

«Я признался ей, что мне было очень страшно», - рассказал Тоомас, житель города Вырумаа, в программе Kuuuurija о том, как просмотр голливудского фильма «50 оттенков серого» о любовных играх превратился для него в кошмар.

Все началось в 2019 году, когда Тоомас (имя изменено), 31-летний мужчина из Вырумаа, неожиданно рассорился со своими братьями и сестрами из-за имущества своих родителей, которые были еще живы. Его тогдашняя возлюбленная Лийна (имя изменено) начала отстаивать интересы Тоомаса, отправляя письма его родителям, братьям и сестрам с указанием того, как все должно быть.

Семейные разногласия нарастали, вызвая как у Тоомаса, так и у его возлюбленной стресс. И вот однажды пара решила расслабиться и посмотреть, какой-нибудь фильм.

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