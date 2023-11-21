Житель Вырумаа, жестоко избитый девушкой во время любовных игр: когда все закончилось, извиняться пришлось мне

Все началось в 2019 году, когда Тоомас (имя изменено), 31-летний мужчина из Вырумаа, неожиданно рассорился со своими братьями и сестрами из-за имущества своих родителей, которые были еще живы. Его тогдашняя возлюбленная Лийна (имя изменено) начала отстаивать интересы Тоомаса, отправляя письма его родителям, братьям и сестрам с указанием того, как все должно быть.