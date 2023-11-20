ГОРОСКОП НА 20 НОЯБРЯ ⟩ Овнов ждут конфликты, Скоприонов – финансовые эксперименты, а Козерогов – временнные трудности

Вторая половина дня подарит вам умиротворенность. Появится желание прикоснуться к прекрасному. Это отличное время для посещения выставок, театра, концертов. Вечером могут быть завязаны новые знакомства, это удачный период для романтических свиданий. Этот период удачен и для проведения вечеринок.

Овен

С самого утра активно включайтесь в рабочий ритм. Изменение обязанностей или необходимость преодоления препятствия лишь подстегнут вас. Если то, что вы делаете, незнакомо вам в деталях, вы временно находитесь в ослабленном состоянии или давно не занимались подобным делом, стоит специально ограничить фронт работ, нацелившись на основные пункты плана. В этом случае возможен короткий конфликт с окружающими, но зато вы сбережете здоровье, физические силы. Ваше рвение будет замечено, вы удостоитесь благосклонного взгляда начальства, или ваш партнер захочет вознаградить вас.

Телец

Вам придется приложить усилия, чтобы отдохнуть в свое удовольствие - например, решить несколько бытовых вопросов или преодолеть сопротивление партнера. Если вы решили найти подступы к сердцу любимого существа или обновить устоявшиеся привычные отношения, начните с изменения собственного образа действий. Будьте менее консервативны и предсказуемы. В итоге это очень понравится объекту ваших симпатий, а вы почувствуете новую уверенность в себе, в своем обаянии и возможностях. Родителям следует в первой половине дня оберегать маленьких детей от последствий их активности.

Близнецы