В первой половине этого дня вам может быть свойственно неустойчивое эмоциональное состояние, склонность к проявлению гнева, раздражительность. Это означает, что вам стоит найти себе занятие по душе, на которое вы и сможете потратить свою энергию. В этот период стоит избегать резких высказываний, стремиться не идти на конфронтации, избегать конфликтов со своим окружением.
ГОРОСКОП НА 20 НОЯБРЯ ⟩ Овнов ждут конфликты, Скоприонов – финансовые эксперименты, а Козерогов – временнные трудности
Вторая половина дня подарит вам умиротворенность. Появится желание прикоснуться к прекрасному. Это отличное время для посещения выставок, театра, концертов. Вечером могут быть завязаны новые знакомства, это удачный период для романтических свиданий. Этот период удачен и для проведения вечеринок.
Овен
С самого утра активно включайтесь в рабочий ритм. Изменение обязанностей или необходимость преодоления препятствия лишь подстегнут вас. Если то, что вы делаете, незнакомо вам в деталях, вы временно находитесь в ослабленном состоянии или давно не занимались подобным делом, стоит специально ограничить фронт работ, нацелившись на основные пункты плана. В этом случае возможен короткий конфликт с окружающими, но зато вы сбережете здоровье, физические силы. Ваше рвение будет замечено, вы удостоитесь благосклонного взгляда начальства, или ваш партнер захочет вознаградить вас.
Телец
Вам придется приложить усилия, чтобы отдохнуть в свое удовольствие - например, решить несколько бытовых вопросов или преодолеть сопротивление партнера. Если вы решили найти подступы к сердцу любимого существа или обновить устоявшиеся привычные отношения, начните с изменения собственного образа действий. Будьте менее консервативны и предсказуемы. В итоге это очень понравится объекту ваших симпатий, а вы почувствуете новую уверенность в себе, в своем обаянии и возможностях. Родителям следует в первой половине дня оберегать маленьких детей от последствий их активности.
Близнецы
Служебные или личные, семейные обязательства могут сделать вашу жизнь очень беспокойной в первой половине дня. Желая изменить обстановку, вы можете неожиданно потратить личные деньги, стать объектом нападок со стороны супруга, поспорить с партнером по бизнесу или с родителями. К счастью, вы не успеете нажить себе врагов в их лице, разругавшись с ними. Чем ближе к вечеру, тем сильнее вам захочется любовных, ласковых, заботливых и уважительных отношений с окружающими. Это даст вам душевный комфорт, но может принести и практическую выгоду обеим, повздорившим было, сторонам.
Рак
Утром вы способны резко и решительно сорваться с места, отправиться по делам, испытывая желание сделать все, что должны, как можно лучше. Если у вас не найдется подходящей задачи, поставленной заранее, есть смысл оглянуться вокруг и найти такую. Неизрасходованная энергия может привести к конфликту в дороге или в беседе, вы можете без особой причины поссориться с соседом или родственником, а в итоге это плохо скажется на вашем самочувствии. Зато вечером вы сможете насладиться плодами своей активности, завоевать внимание партнера по браку, публики или уважаемого человека.
Лев
Вам следует тщательно просчитать свои финансовые и иные возможности. Это позволит вам без ущерба для своего благополучия попробовать новый путь обогащения, пуститься в авантюру, вступить в игру, где вас ждет потенциальная выгода. Это верно и том случае, если вы решились на любовное приключение или задумали собственный творческий проект. Благодаря внимательности, осмотрительности в мелких деталях вы сможете удовлетворить жажду активной деятельности, и в то же время не потерять основной источник денежных поступлений. Он настолько удобен и хорош, что вам не стоит им пренебрегать.
Дева
Августовским Девам придется наиболее активно и усердно трудиться в первой половине дня. Чтобы вырваться на любовное свидание, как следует отдохнуть в кругу приятных и уважаемых ими людей, или повидаться с детьми, им вначале предстоит решить дела, связанные с квартирой, семьей или условиями проживания. Возможно, это окажется необходимость отдать долг, оказать срочную поддержку членам семьи, удовлетворить требование родителей. Неожиданность этого обстоятельства выбьет их из колеи. Зато вечерний отдых, в чем бы он ни заключался, станет вполне заслуженным и доставит им радость.
Весы
В первой половине дня будьте особенно осмотрительны, общаясь с конкурентами и идейными оппонентами. Рекомендуется также осторожность в любой мелочи, связанной с разъездами, транспортными средствами. Высока вероятность технических неполадок, столкновений с представителями закона, блюстителями порядка на местах. Угрозу вашим планам и спокойствию могут представлять иногородние знакомые и партнеры, иностранцы, предметы импортного производства, незнакомые, непривычные методы работы. Радость, поддержку, успокоение и уверенность вы найдете в семье, или вернувшись домой.
Скорпион
Утро - подходящее время для финансового эксперимента. Только вот методы, которыми вы решили воспользоваться, чтобы заработать денег или отдать долги, не сработают или окажутся чрезмерно затратными. Не вкладывайте в свою первую пробу все, что имеете. Зато практический опыт, полученный вами, будет весьма полезен в будущем. Вечером вы сможете поделиться им с хорошими знакомыми, наставником, или сравнить, сверить свой результат с аналогичным опытом коллег из другого города, страны. Обращайте внимание прежде всего на конкретные мелочи, систематизируйте и оценивайте их.
Стрелец
Ноябрьские Стрельцы сумеют преодолеть первое серьезное препятствие, вставшее на их новом пути. Тем из них, кто всерьез озабочен карьерой, или стремится во что бы то ни стало реализовать давние планы, следует приложить все возможные усилия, чтобы измениться самим, изменить условия своей деятельности, либо просто приспособиться к ней. Остальным предстоит срочно подстроиться к требованиям или капризам начальства, родителей, контролирующих инстанций. Если вы не будете убегать от предлагаемой работы, то быстро справитесь с ней, заслужите лавры победителя и укрепите свой статус.
Козерог
Домашняя обстановка не позволит вам с самого утра приступить к намеченным планам. Раздражаться и огорчаться не стоит, так как это всего лишь временная помеха. К вечеру вы уже забудете о ней, с удовольствием занимаясь более приятными вещами. Тот, кто сильно влюблен и находится в разлуке с предметом своей привязанности, сможет получить весточку издалека, наладить прочную, почти беспроблемную связь, или попросту отправиться туда, куда его манит любовь (например, переехать в далекий город или страну). Вторая половина дня очень удачна, особенно для декабрьских Козерогов.
Водолей
Тем, кто переезжает в далекий край на постоянное место жительства или отправляется в путешествие, лучше запланировать основные мероприятия на вторую половину дня. Утром мелкие бытовые осложнения, накопившись, не позволят осуществить практические планы в том виде, в каком они были намечены. В финансовых делах вам гарантирована удача, надежная поддержка родственника или единомышленника. Однако и здесь день начнется со спора или критического изменения ситуации. Смотрите вперед с оптимизмом, и фортуна уже вечером этого дня обязательно оправдает ваши тайные ожидания.
Рыбы
Утром ваши планы относительно любовных или супружеских отношений подвергнутся резкому изменению. Это произойдет в связи с финансовыми обстоятельствами, изменением намерений другого человека, но может быть вызвано и колебаниями вашего собственного настроения, чувствительного к внешним перепадам. Февральские Рыбы способны впасть из-за этой неудачи в настоящую панику. К счастью, напряженная ситуация не обещает быть затяжной. Поберегите нервы и не портите хорошие надежные контакты с окружающими. Вторая половина дня даст вам все, чего вы хотели, и даже немножко больше.