ЖЕНСКИЙ ФОРУМ ⟩ Таня Михайлова-Саар расскажет про свой путь к успеху

Балтийский Женский Форум – это первый русскоязычный бизнес-форум, созданный специально для женщин из разных стран Балтии, Скандинавии и Европы. На Форуме будут затронуты все важные сферы жизни «Колеса жизненного баланса», то есть семь основных сфер нашей жизни. Когда все эти сферы в гармонии, то наша жизнь бьет ключом, у нас неиссякаемая энергия и правильно расставлены приоритеты. И вот в преддверии рождественских праздников мы постарались подобрать темы, которые позволят нам, женщинам, глубже познать себя, услышать свои истинные желания и приблизится к пониманию своего предназначения.

Спикеров на Форум отбирали очень тщательно, продумывая совместно с ними каждую тему. Будут затронуты, как материальные аспекты жизни, так и духовные. А также Участники Форума смогут узнать о важности чисел в нашей судьбе. Изюминкой Форума станут «Истории Успеха» Тани Михайловой-Саар и других не менее талантливых и успешных женщин. Подробнее о составе спикеров и темах форума можно узнать на сайте.

Общая миссия Форума – путь к благополучию, гармонии и процветанию!

Приходите провести с нами этот день, а мы сделаем все, чтобы вы унесли с собой позитивный заряд бодрости и отличное настроение! Билеты на Форум можно приобрести на нашем сайте. Продажа билетов заканчивается за неделю до мероприятия (1 декабря 2023 года).