ГАЛЕРЕЯ ⟩ Воздушные трамваи? Таллиннцам демонстрируют чудеса технологий

Во вторник, 14 ноября, открылась самая крупная в истории Эстонии выставка зеленых технологий NEXPO Таллинн. В первый день выставка предложила посетителям захватывающие дискуссии: возможности для развития воздушных трамваев в Эстонии, будущее городской жизни в 2050 году и на какие транспортные решения делать ставки в контексте быстро развивающихся технологий.
Выступали международно признанные эксперты: создатель бизнес-модели «синей экономики», визионер восстановительной экономики и инноватор Гюнтер Паули из Бельгии, эксперт по искусственному интеллекту, бизнес-консультант и представитель данных технологий Элин Хауге из Нидерландов. Вечер завершился отличными выступлениями от Тееле Вийра и Эллип.
NEXPO Таллинн будет открыта до 17 ноября на площадке перед Культурным Котлом (около Горхолла). На выставочной площадке, посвященной устойчивому развитию, почти 80 экспонентов из разных стран представляют амбициозные решения будущего и достижений в области зеленых инноваций.
Выставка открыта для всех гостей и жителей столицы с 9 до 19 часов. При предварительной регистрации выставка для гостей бесплатна. Ознакомьтесь с программой ЗДЕСЬ!