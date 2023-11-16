ГАЛЕРЕЯ ⟩ Воздушные трамваи? Таллиннцам демонстрируют чудеса технологий

Выступали международно признанные эксперты: создатель бизнес-модели «синей экономики», визионер восстановительной экономики и инноватор Гюнтер Паули из Бельгии, эксперт по искусственному интеллекту, бизнес-консультант и представитель данных технологий Элин Хауге из Нидерландов. Вечер завершился отличными выступлениями от Тееле Вийра и Эллип.

NEXPO Таллинн будет открыта до 17 ноября на площадке перед Культурным Котлом (около Горхолла). На выставочной площадке, посвященной устойчивому развитию, почти 80 экспонентов из разных стран представляют амбициозные решения будущего и достижений в области зеленых инноваций.