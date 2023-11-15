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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Человек без рук и ног Ник Вуйчич обратится к Таллинну с важным посланием

Limon.ee
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Ник Вуйчич.
Ник Вуйчич. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

Сегодня, 15 ноября, в церкви Олевисте выступает один из самых известных в мире спикеров-евангелистов Ник Вуйчич. Смотрите на нашем портале прямую трансляцию с выступления знаменитого спикера в 19:00.

Этот невероятный человек, родившийся без рук и ног, смог покорить сердца и вдохновить миллионы людей по всему миру своей непревзойденной силой духа и необыкновенной харизмой, а вчера он впервые прилетел в Таллинн.

Смотрите, как сегодня прошла встреча с Ником Вуйчичем в Рийгикогу!

Впервые Ник выступил публично с христианским посланием в 19 лет. На сегодняшний день ему удалось поделиться своей вдохновляющей историей о силе воли с миллионами людей по всему миру: студентами, учителями, молодежью, предпринимателями и представителями христианских общин. Ник сотрудничает со многими национальными министерствами образования, распространяя информацию о борьбе с буллингом. Он разработал учебную программу «Отношение - это высота», чтобы помочь привить молодому поколению позитивные ценности. Он занимается спасением жертв торговли людьми и сирот, встречаясь с президентами и премьер-министрами.

Книги предпринимателя, инвестора, продюсера и актера Ника входят в число бестселлеров. Он увлекается рыбалкой, рисованием и плаванием.

Ник побывал в 78 странах, выступил на 3500 сценах перед почти 800 000 слушателей. В 2005 году Ник переехал из Австралии в Южную Калифорнию, где основал некоммерческую организацию «Жизнь без конечностей» и является ее президентом и генеральным директором.

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