ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Человек без рук и ног Ник Вуйчич обратится к Таллинну с важным посланием

Этот невероятный человек, родившийся без рук и ног, смог покорить сердца и вдохновить миллионы людей по всему миру своей непревзойденной силой духа и необыкновенной харизмой, а вчера он впервые прилетел в Таллинн.

Смотрите, как сегодня прошла встреча с Ником Вуйчичем в Рийгикогу!

Впервые Ник выступил публично с христианским посланием в 19 лет. На сегодняшний день ему удалось поделиться своей вдохновляющей историей о силе воли с миллионами людей по всему миру: студентами, учителями, молодежью, предпринимателями и представителями христианских общин. Ник сотрудничает со многими национальными министерствами образования, распространяя информацию о борьбе с буллингом. Он разработал учебную программу «Отношение - это высота», чтобы помочь привить молодому поколению позитивные ценности. Он занимается спасением жертв торговли людьми и сирот, встречаясь с президентами и премьер-министрами.

Книги предпринимателя, инвестора, продюсера и актера Ника входят в число бестселлеров. Он увлекается рыбалкой, рисованием и плаванием.